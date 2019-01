"Real Madrid? Especulação faz parte", diz Mané após renovar com o Liverpool

Atacante agora tem contrato com os Reds até 2023 e espera seguir brilhando ao lado de Salah e Firmino

Líder da Premier League e nas oitavas de final da Champions, o Liverpool vive uma excelente temporada e espera conquistar os títulos que escaparam nos últimos anos, apesar do ótimo trabalho de Jürgen Klopp.

Várias são as causas do sucesso dos Reds nesta temporada, e uma das principais é, sem sombra de dúvidas, o ótimo desempenho do trio Mohamed Salah, Roberto Firmino e Sadio Mané.

E o senegalês, que esteve na mira do Real Madrid e foi muito especulado nos Blancos, acabou de renovar seu contrato com o Liverpool até 2023, e falou sobre as especulações.

"A especulação faz parte do futebol. Você apenas aprende a viver com isso e não leva muito a sério. Tudo que eu posso dizer é que meu foco está apenas no Liverpool. Mo (Salah), Bobby (Firmino)... Parece que todo mundo estava assinando contratos e então diziam: 'Ei, Sadio, quando você vai assinar?'. Eu dizia: 'Não esquenta, irmão, eu vou assinar'", disse à World Soccer.

"E o que eu fiz? Eu assinei... Então eles estão felizes agora. Eu estou muito feliz aqui e penso que as pessoas estão felizes comigo também. Nós queremos escrever nossos nomes ao lado de outros grandes jogadores da história deste clube. Espero que seja o começo de algo especial", completou o atacante.

Mané já marcou 43 gols em 101 jogos pelo Liverpool. Ele, Salah e Firmino, juntos, balançaram as redes 131 vezes nos últimos 18 meses.