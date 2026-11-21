O Real Madrid venceu o Celta de Vigo por 2 a 1 no Santiago Bernabéu, neste sábado, por muito pouco. A equipe madrilenha agora está empatada em pontos com o líder Barcelona, que ainda enfrenta o Villarreal no domingo. Foi, portanto, um bom ensaio para o Real antes de receber o PSV pela Champions League.
O Real Madrid teve um início desastroso em casa: Pablo Durán abriu o placar para o Celta de Vigo aos seis minutos. Os visitantes chegaram perto de ampliar em contra-ataques com o próprio Durán e Williot Swedberg.
O Real Madrid pediu pênalti quando Arda Güler caiu na área. Na reta final do primeiro tempo, a equipe acabou tendo uma cobrança de pênalti, mas Kylian Mbappé mandou a bola por cima do travessão.
Jude Bellingham ainda chegou perto do empate em uma cabeçada, mas o gol tão desejado não saiu. O técnico José Mourinho tinha, portanto, trabalho a fazer no intervalo.
O Real Madrid também não teve um pênalti marcado a seu favor após Bernardo Silva ser derrubado na área no segundo tempo. Ficou claro, porém, que a equipe de Mourinho fazia de tudo para reverter a desvantagem.
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