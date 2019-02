"Real Madrid entrega a Liga"; jornais não perdoam derrota em casa para o Girona

Merengues jogam mal no Bernabéu e levaram virada, caindo para terceira posição na tabela

O Real Madrid viu sua sequência de bons ser resultados ser interrompida. E em péssimo momento. Neste domingo (17), os Merengues perderam em casa de virada por 2 a 1 para o Girona, e viram sua chance de lutar pelo título do Campeonato Espanhol ficar mínima.

Os Merengues não jogaram bem diante de sua torcida, mesmo abrindo o placar com Casemiro. No entanto, o Girona cresceu principalmente na segunda etapa e conquistou a vitória com gols de Portu e Stuani.



(Foto: Getty Images)

E as mídias espanholas não perdoram o vacilo Merengue. O jornal AS colocou em sua manchete: "O Madrid entrega a Liga", enquanto o marca foi enfático: "Desastre total no Bernabéu".

El Madrid tira la Liga

El Girona llevaba tres meses sin ganar en la competiciónhttps://t.co/MIUaphf1SS — AS (@diarioas) 17 de fevereiro de 2019

Já o jornal Mundo Deportivo exaltou a vitória dos visitantes: "Girona deixa o Madrid fora da corrida pela La Liga".

O resultado deixou o Real Madrid na terceira colocação da La Liga, com 45 pontos. Já o Girona subiu para a 15ª colocação, com 27 pontos marcados.