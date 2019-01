Real Madrid entra na disputa com Barcelona para contratar De Jong, diz jornal

Vivendo temporada ruim, Blancos buscam reforços e estão de olho em promessa do Ajax

O Barcelona ganhou um competidor de peso na luta para contratar Frenkie De Jong. Segundo o jornal espanhol Sport, o Real Madrid está interessado no jovem meio-campista do Ajax e entrou na briga para contratar o jogador.

Os Blancos vivem temporada ruim após o tricampeonato da Champions League com Zidane. Lopetegui foi demitido, Solari vive altos e baixos e o time está longe de ter os resultados e o desempenho das últimas temporadas.

Com isso, o presidente Florentino Pérez quer reforçar o elenco madrilenho e promover uma nova onda de grandes contratações. Escolha dos editores Reencontro mais que especial: o elo entre Fábregas e Henry que pode ajudar o Monaco

Copa América 2019: quando é, qual o preço dos ingressos, seleções participantes e quais estádios irão sediar o torneio?

Crise técnica e de confiança: Coutinho vive o seu pior momento no Barcelona

De Jong seria um dos alvos do Real e é imaginado como o substituto ideal de Toni Kroos ou Luka Modric no meio-campo merengue. De acordo com o Sport, dirigentes dos Blancos inclusive já deram os primeiros passos e procuraram o Ajax para comunicar que estariam dispostos a realizar uma oferta próxima da exigida pelo clube para negociá-lo.

No entanto, segundo o periódico, a resposta dos holandeses foi fria, porque o jogador prefere outras opções, entre elas e, em especial, a do Barcelona.

Além de Barça e Real, PSG e Manchester City também estão interessados no garoto, que tem contrato com o Ajax até 2022.