Real Madrid empresta filho de Zidane e abre espaço para Navas ficar

Goleiro Luca Zidane deixou o Santiago Bernabéu para atuar com as cores do Racing Santander. Ele defenderá a equipe por empréstimo. Navas ganha espaço

Luca Zidane, filho de Zizou, é o novo reforço do Santander, da . O goleiro chega à equipe e assina por empréstimo de uma temporada. Desta forma, Keylor Navas deve ter mais espaço no elenco do .

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Mais artigos abaixo

O filho do técnico madridista seguirá a sua carreira em um clube de menor expressão e, desta forma, dará mais espaço para Keylor Navas, que ficaria fora do elenco a pedido de Zinedine Zidane.

O costarriquenho é apontado como uma possível saída, de acordo com a imprensa local. No entanto, nos últimos dias, o diário As chegou a informar que é mais provável que ele fique no Santiago Bernabéu para a atual temporada.

Além do goleiro Keylor Navas, o elenco conta também com outros dois atletas para a posição - Courtois e Lunin, contratado no verão passado pelo .