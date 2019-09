Real Madrid e uma meta para o Espanhol: não sair da briga pelo título antes do Natal

Merengues ficaram sem opções de títulos na temporada passada por seu rendimento abaixo da expectativa em setembro e outubro

O já está há duas temporadas sem o título de . Os merengues venceram o título em 2017. Porém, desde então, estão há três temporadas seguidas sem passar do terceiro lugar e no que acabaram a primeira volta já sem opções ao título por culpa de um mal início de temporada.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Os merengues já começaram a temporada cedendo quatro pontos contra Real Valladollid e . Por isso, não podem permitir novos tropeços nos próximos confrontos que terá pela frente na competição, se não quiser seguir distante do , que atualmente é o líder do torneio.

Agora, antes da próxima data Fifa, os comandados de Zidane têm que enfrentar , Osasuna e Granada no Santiago Bernabéu e duas das saídas mais complicadas - contra o no Sánchez-Pizjuán e Atlético de Madrid no Wanda Metropolitano.

Essas cinco partidas servirão de termômetro para o novo projeto do Real Madrid, depois dos dois cursos anteriores que já atingiu novembro, sobrecarregados por derrotas. Na temporada 2017/2018, com Zidane ainda no cargo em sua primeira etapa, os merengues chegaram à segunda parada do campeonato no dia 8, com 14 pontos, a 7 dos 21 do , ​​depois de empatar com o e o Levante e perder em casa antes do Betis.

Mais artigos abaixo

Na última temporada, os maus resultados de setembro e outubro foram precisamente os que levaram à demissão de Julen Lopetegui. Os merengues começaram a somar os 9 primeiros pontos da LaLiga, mas nos cinco jogos seguintes já deixaram 10 dos 15 pontos depois de perder para o Sevilla e e empatar com o e o Atlético de Madrid.

Ao chegar ao intervalo de novembro no dia 12, o Real Madrid deixou outros 6 pontos no caminho, caiu contra o Real Madrid no clássico 5-1 e passou a bala de seu primeiro treinador com a demissão de Lopetegui. É por isso que todos os resultados que a equipe de Zidane colhe nos próximos jogos já sabem que será fundamental se eles não quiserem deixar suas opções escapar na LaLiga muito cedo.