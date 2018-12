Real Madrid e Mourinho já iniciaram as negociações, garante jornal

O técnico português já está sendo sondado pelo presidente Merengue, a questão agora é saber: chegará em janeiro ou em junho?

Real Madrid e Jose Mourinho estão negociando a contratação do português para o cargo de técnico, recentemente ocupado por Santiago Solari.

O presidente Florentino Pérez mostrou-se muito interessado no retorno do ex-técnico do Manchester United, e Mourinho tem esperanças de voltar a ocupar o banco do Santiago Bernabéu.

O jornal Mundo Deportivo fez uma avaliação sobre se a contratação do português será benéfica para o clube Merengue, veja:

“Um fato importante que deve ser levado em consideração é o ‘desejo’ que o presidente dos Blancos tem de um 'Sergio Ramos': Uma pessoa que ninguém discute sua relevância como um jogador, mas que Pérez acredita ultrapassar o papel de capitão e líder da equipe.

Outro fator que o presidente considera, é que se Jose Mourinho voltar como técnico, ele “matará dois coelhos com uma cajadada só”. Primeiro, por colocar ordem no vestiário (objetivo principal), e segundo por poder colocar Sergio Ramos na linha, ou transformá-lo em uma venda milionária para seguir sua carreira fora do Bernabéu.

De fato, o clube já está buscando um candidato a substituir Ramos, e Raphael Varane é o nome principal, até por ser o zagueiro preferido do ex-treinador do United.

A questão agora é saber se Mourinho chegará em janeiro ou se o Real optará por esperar o fim da temporada 2018/19. A decisão depende basicamente dos resultados de Solari e de sua equipe.

O nome de Mourinho é muito valorizado pela maioria dos torcedores Blancos, e sabem que seu retorno iria voltar a levantar tensões com mídias importantes de Madri. Entretanto, o técnico português assegurou a Florentino que tentará conviver em normalidade com jornalistas críticos.

Caso a negociação seja concluída agora, Jose Mourinho iria querer algum reforço (os quais o presidente já avalia com ou sem a contratação do português). Mas caso seu retorno aconteça somente em junho, há mais tempo para analisar a “operação reputação” do Real Madrid, a qual Florentino Pérez e José Ángel Sánchez já trabalham há um tempo. Com certeza seria divertido ver Mourinho como treinador e Neymar como um grande craque no mesmo time”.