Segundo o jornal espanhol as, os dois arquirrivais estão entre os clubes que acompanham de perto o meio-campista ofensivo.

De acordo com a reportagem, uma vantagem decisiva em uma possível disputa com outros grandes clubes pode ser o fato de Real e Barça manterem, cada um, excelente contato com Rafaela Pimenta, empresária de Mora. Para os dois arquirrivais espanhóis, o jogador de 17 anos também seria interessante do ponto de vista de marketing, além de suas qualidades esportivas excepcionais, para ampliar ainda mais sua presença no mercado mexicano.

Não é segredo que Barça e Real não são os únicos grandes clubes que estão de olho em Mora. Entre outros, o Borussia Dortmund já foi ligado ao refinado técnico, assim como os gigantes ingleses Liverpool ou Manchester City.

Gilberto Mora já brilhou pela seleção mexicana?

Mora é considerado um dos maiores talentos do meio-campo no mundo, já é peça importante no Club Tijuana, da primeira divisão do México, e nesta temporada já soma cinco gols em sete partidas. No sábado, Mora voltou a chamar atenção com a camisa da seleção, ao marcar seu primeiro gol internacional no amistoso contra a Colômbia, depois de um drible brilhante, e decretar o empate em 1 a 1.

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Já na Copa do Mundo em casa, em que os mexicanos foram eliminados pela Inglaterra nas oitavas de final por margem mínima, Mora havia entrado no radar com boas atuações. Em três dos cinco jogos do México no torneio, a jovem estrela começou como titular e, no total, já entrou em campo 13 vezes por seu país.

Mora até renovou seu contrato com o Tijuana até 2029 pouco antes da Copa do Mundo. No entanto, certamente havia um cálculo por trás disso por parte do clube, para vender o talento formado em casa, altamente promissor, a um grande clube europeu nas próximas janelas de transferências pelo maior valor possível.