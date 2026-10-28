Gigantes espanhóis lamentam tragédia ferroviária
Os dois clubes do clássico rapidamente manifestaram apoio às famílias das vítimas e aos passageiros feridos após o desastre ocorrido na madrugada ao sul de Madri, na linha que liga a capital a Sevilha. O acidente envolveu um trem AVE da estatal Renfe, que transportava 397 pessoas, e um trem da operadora privada Iryo, com 147 passageiros a bordo. Dois vagões da Iryo caíram por um barranco depois que um dos trens atingiu a traseira do trem que estava parado à frente.
Clube catalão manifesta solidariedade
Segundo o jornal espanhol El Mundo, bombeiros de cidades vizinhas correram para o local, juntamente com três helicópteros de atendimento médico e duas unidades móveis de terapia intensiva. O prefeito de Madri, Jose Luis Martinez-Almeida, confirmou no X que a capital também havia enviado equipes de emergência.
O prefeito da cidade vizinha de Urda, Manuel Galan, disse à emissora pública TVE que agentes da proteção civil haviam pedido ao município que preparasse um ginásio de esportes para abrigar os sobreviventes.
Em comunicado sobre a tragédia no X, o Barcelona escreveu: "O FC Barcelona expressa suas mais profundas condolências às vítimas do grave acidente ferroviário entre Los Yebenes e Urda (Toledo).
"O clube deseja transmitir seu apoio e solidariedade às famílias e aos amigos das vítimas e desejar uma rápida recuperação a todos os feridos."
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Direção do Real Madrid elogia equipes de resgate
A porta-voz do governo regional de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, alertou à TVE que o número de mortos "certamente aumentará". Já o ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, afirmou no X que o consulado italiano em Madri estava verificando se algum cidadão italiano havia sido afetado.
Ao manifestar solidariedade no site oficial do clube, o Real Madrid declarou: "O Real Madrid CF deseja expressar sua mais profunda consternação pelo trágico acidente ferroviário ocorrido na província de Toledo.
"O clube deseja transmitir suas condolências às famílias e às pessoas próximas dos mortos, além de seu carinho e solidariedade aos feridos e a todos os afetados por este terrível acidente.
"O Real Madrid deseja transmitir todo o seu apoio aos serviços de emergência e a todos os que trabalham nas operações de socorro, e se une à dor de todos os afetados nestes momentos de imensa tristeza."
Autoridades iniciam investigação urgente sobre colisão
Com a operadora de infraestrutura ferroviária ADIF suspendendo a circulação de trens de alta velocidade entre Madri e Andaluzia, a Guarda Civil enviou uma equipe especializada em desastres para determinar a causa da colisão, segundo o El Pais. A tragédia ocorre apenas nove meses depois da morte de 45 pessoas perto de Adamuz, no acidente ferroviário mais mortal da Espanha desde 2013, quando 80 pessoas morreram. São esperadas homenagens e momentos de silêncio nos estádios de futebol espanhóis neste fim de semana.