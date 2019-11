Real Madrid e Barcelona já sabem preço que é pedido por Haland

Destaque da Liga dos Campeões, Erling Braut-Haland sairá caro para quem quiser o contratar: 100 milhões de euros

Antes da temporada começar, Erling Braut Haland era um nome pouco conhecido para os amantes do futebol, jogando na austríaca, uma liga menor. Hoje, é um dos grandes destaques da Liga dos Campeões, protagonista de um RB Salzburg que cada vez mais se torna a sensação do torneio. E, para os interessados em seu futebol, e , por exemplo, Haland já tem preço: 100 milhões de euros.

É um preço entendível quando consideramos que o norueguês, com apenas 19 anos, tem 26 gols em 19 jogos no ano. Não é só isso: na Champions, contra equipes do mais alto patamar, vem fazendo grandes partidas, com direito a três tentos diante do e um contra o . Assim, foi natural que clubes gigantes da Europa começassem a se interessar no jogador.

Ainda que, de acordo com o AS, o continue sendo o mais interessado no norueguês, equipes como Real Madrid e Barcelona já começam a sondar o afim de contar com o garoto. No entanto, tirar Haland da equipe austríaca não será uma tarefa fácil, já que o atacante afirmou, por meio de seu agente, Mino Raiola, que só irá se transferir para um clube onde seja titular absoluto.

Para um Real Madrid que já tem Jovic e Benzema, e um Barça recheado de craques, é improvável que Haland já seja alçado a uma condição de titular indiscutível, que é o que o norueguês procura. Assim, a tendência é que o garoto permaneça, pelo menos até o fim desta temporada, no RB Salzburg, tentando ajudar a equipe a elevar seu patamar no continente europeu.