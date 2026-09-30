O Manchester City enfrenta o fantasma de punições severas caso seja condenado no processo das acusações relacionadas a graves violações das regras financeiras, e a situação pode chegar até ao rebaixamento da Premier League.

O jornal "The Sun" afirmou que o clube também pode ser obrigado a lidar com um êxodo em massa de seus jogadores, em razão da possibilidade de rebaixamento ou expulsão da Premier League.

A Premier League confirmou que o Manchester City é culpado de todas as acusações relacionadas a graves violações de suas regras financeiras e da maioria das acusações relativas à falta de cooperação com a investigação.

Concluiu que o Manchester City havia armado "contratos fictícios" e falsificado seus dados financeiros em um valor superior a 900 milhões de libras esterlinas entre os anos de 2009 e 2018.

Até o momento não foi determinada nenhuma punição, já que o Manchester City ainda pode recorrer, mas, se os dirigentes da Premier League aplicarem as punições máximas ao octacampeão do campeonato, isso pode levar à saída de suas grandes estrelas.

O Manchester City pode se ver travando uma batalha perdida para manter suas estrelas, embora se acredite que os jogadores ainda permaneçam fiéis à causa neste momento.

O jornal "The Sun" fez uma análise sobre onde alguns dos principais craques do clube poderiam parar no pior cenário possível para o Manchester City.

Erling Haaland: Real Madrid e Barcelona

Não há dúvida de que todo clube da Europa gostaria de ter Erling Haaland comandando seu ataque, e por isso não é de se surpreender que tanto Real Madrid quanto Barcelona já tenham se movimentado na disputa pela contratação do gigante norueguês.

O jornal "The Sun" noticiou no início desta semana que os dois gigantes espanhóis estão empenhados em contratar Haaland caso surja a oportunidade.

Haaland marcou 169 gols em 205 partidas com o City, um número recorde impressionante que significa que ele não faltará com propostas fortes caso queira deixar o Etihad Stadium.

Jérémy Doku: Arsenal

Apesar de não haver nenhum indício de que o Arsenal esteja trabalhando para contratar Jérémy Doku, ou sequer demonstrando interesse no ponta, o Emirates Stadium seria perfeitamente adequado para o belga.

O Arsenal precisa desesperadamente de um novo ponta-esquerda após perder tanto Gabriel Martinelli quanto Leandro Trossard no verão, e Doku seria a melhoria que Mikel Arteta anseia.

O Arsenal tem um histórico de contratar jogadores do Manchester City quando eles perdem espaço no Etihad Stadium.

Mas, com as possíveis punições que o Manchester City enfrenta e a condição do Arsenal como campeão da Premier League, Arteta pode finalmente conseguir atrair um craque de destaque do Manchester City em seu auge.

Elliot Anderson: Barcelona, Real Madrid e Manchester United

O Manchester United queria contratar Elliot Anderson neste verão, antes de ele se transferir para seu rival mortal por 116 milhões de libras esterlinas.

Se eventuais punições abrirem a porta para o United voltar à disputa, não há dúvida de que ele seria um reforço enorme para a metade vermelha de Manchester.

Mas o United enfrentaria uma concorrência feroz depois que relatos na Espanha afirmaram que Anderson é um dos jogadores em quem tanto Barcelona quanto Real Madrid estão de olho.





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Enzo Fernández: Barcelona e Real Madrid

Assim como Anderson e Haaland, Enzo Fernández é mais um jogador acompanhado por Real Madrid e Barcelona.

Fernández custou ao City a quantia enorme de 125 milhões de libras esterlinas neste verão, mas pode partir após apenas 12 meses caso a Premier League imponha punições descomunais ao City.

O Real Madrid demonstrou interesse em contratar Fernández no verão, e o argentino também estava empenhado no negócio, de modo que retomar aquelas conversas não seria algo difícil caso a porta se abra.

Gianluigi Donnarumma: Bayern de Munique, Chelsea e Manchester United

O Bayern de Munique ainda busca um sucessor de longo prazo para o veterano goleiro Manuel Neuer, que completará 41 anos nesta temporada.

Os relatos indicam que o Bayern de Munique está entre as várias equipes que pensaram em contratar Gianluigi Donnarumma para preencher essa lacuna.

Enquanto isso, o Manchester United pensou em contratar Donnarumma no ano passado, antes de sua transferência para o City.

O Chelsea também pode tentar contratar o goleiro italiano, tendo em vista que a chegada de Emiliano Martínez parece uma solução temporária para seus problemas no gol.

Rayan Cherki: Real Madrid, Barcelona e Paris Saint-Germain

Rayan Cherki se tornou um dos jogadores mais empolgantes da Europa desde sua transferência para o Manchester City no verão passado.

Seu estilo de jogo habilidoso é um dos motivos que fazem Real Madrid e Barcelona disputarem sua contratação, segundo a imprensa espanhola.

O gigante francês Paris Saint-Germain também parece um destino ideal para Cherki, tendo em vista sua experiência anterior no Campeonato Francês e a tendência do clube de lotar seu elenco de talentos ofensivos.

Marc Guéhi: Liverpool

O Liverpool disputava a contratação de Marc Guéhi junto ao Crystal Palace antes de sua transferência para o Manchester City na janela de transferências de inverno da temporada passada.

Não surpreenderia ninguém se o Liverpool voltasse e tentasse contratar o craque da Inglaterra, caso a grande dedução de pontos, o rebaixamento ou a expulsão signifiquem que Guéhi queira um novo começo em outro lugar.

Joško Gvardiol: Real Madrid e Barcelona

Relatos vindos da Espanha indicam que Joško Gvardiol é mais um jogador do Manchester City visado por Real Madrid e Barcelona.

Esse defensor versátil se tornou um dos jogadores mais importantes do City nos últimos anos, e seria um reforço forte para qualquer equipe que consiga contar com seus serviços.

As coisas podem se complicar por conta de sua renovação de contrato por cinco anos em julho passado.

Antoine Semenyo: Liverpool e Arsenal

O técnico do Liverpool, Andoni Iraola, pode querer reencontrar Antoine Semenyo depois de ter sido muito ajudado por ele quando ambos estavam no Bournemouth.

Semenyo também não faltaria com propostas, já que o Arsenal demonstrou interesse no ponta no passado.