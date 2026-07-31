O jogador de 23 anos, antes celebrado como um supertalento e apontado no Borussia Dortmund como o jogador do futuro, não conseguiu ganhar um novo impulso no Borussia Mönchengladbach na última temporada como se esperava. Ele vai deixar a Bundesliga em definitivo agora?

De acordo com informações coincidentes de The Athletic e Sky, o Racing Strasbourg demonstrou interesse em Reyna. As conversas entre o clube da primeira divisão francesa e o meia ofensivo estariam em andamento, e em Gladbach tanto uma venda quanto um empréstimo seriam vistos como possibilidade.

Para Reyna, seria a próxima chance de recomeçar em um clube ambicioso. Na esperança de finalmente conseguir mostrar com constância, no mais alto nível, o potencial que sem dúvida possui. Algo que, apesar de todos os grandes elogios prévios, ele não conseguiu fazer nos últimos anos.

Giovanni Reyna já foi visto como um supertalento no BVB

Em 2019, o BVB levou para Dortmund o filho do ex-jogador da Bundesliga e da seleção dos EUA Claudio Reyna, vindo do New York City FC. Na época, o jovem talento tinha 16 anos e todas as portas estavam abertas para ele: "O garoto é muito bom. Ele poderia ter assinado com qualquer clube do mundo, mas no fim escolheu o Borussia Dortmund", disse Sebastian Geppert, recentemente auxiliar de Edin Terzic no Athletic Bilbao e por muito tempo treinador das categorias de base do BVB, em citação publicada na época pelo Transfermarkt.

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Entre outros, Real Madrid, Barcelona e Manchester City também teriam disputado intensamente o megatalento dos Estados Unidos, que no New York City FC já podia treinar com o time principal aos 14 anos, quando nomes como Andrea Pirlo, Frank Lampard e David Villa faziam parte do elenco. Reyna se encantava especialmente com Pirlo: "Às vezes os movimentos dele parecem lentos, mas são exatamente o oposto. Ele enxerga o campo inteiro e percebe espaços que ninguém mais vê. Pirlo é tão inteligente, um visionário. Um dos jogadores mais inteligentes que já jogaram", disse ele à Sport Bild em 2020, querendo se desenvolver em uma direção semelhante.

Por que ele havia decidido contra Barça, Real e companhia e escolhido o BVB? "Foi a combinação entre a excelente perspectiva e as ambições do clube. Vi aqui as melhores chances de dar o salto para o profissional, e isso em uma equipe que tem chances em todas as competições. Eu não me enganei, e isso me deixa muito feliz."

Giovanni Reyna encantou em Dortmund aos 17 anos

A decisão realmente deu resultado num primeiro momento. O então técnico do Dortmund, Lucien Favre, rapidamente deu ao adolescente a chance de mostrar seu valor, e Reyna aproveitou de forma brilhante. Depois de apenas meio ano no sub-19, ele subiu ao time principal no início de 2020 e fez sua estreia na Bundesliga com apenas 17 anos. Pouco depois, ele realmente chamou a atenção na derrota por 3 a 2 para o Werder Bremen na Copa da Alemanha: após uma arrancada descontraída, acertou um golaço de 16 metros no ângulo.

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"Dá para ver nos treinos que ele tem algo. Quem não vê isso é cego", disse Favre, encantado. "Ele se movimenta direito, joga direito, também defende de forma muito, muito inteligente. Ele pode fazer gols, pode dar o último passe. Com 17 anos, ele faz isso realmente muito bem. Se continuar jogando assim, vai seguir o seu caminho."

Tudo isso já faz cerca de seis anos e meio. E Reyna, hoje com 23 anos, está bem longe das alturas que lhe eram previstas naquela época. Faz parte da verdade, em todo caso, que o azar com lesões por vezes o freou de forma amarga. Reyna fez uma boa primeira temporada completa como profissional em 2020/21 e se firmou como titular do BVB aos 17/18 anos.

O empréstimo de Giovanni Reyna ao Nottingham deu errado

Na temporada seguinte começaram os problemas com lesões; em alguns momentos ele precisou ficar meses afastado, nunca conseguiu realmente entrar em ritmo e os lampejos esporádicos foram ficando cada vez mais raros com o passar do tempo. No início de 2024, um empréstimo ao Nottingham Forest deveria iniciar a virada para melhor, mas não teve efeito, porque Reyna raramente recebeu oportunidades na Premier League.

De volta a Dortmund, o corpo voltou a falhar por semanas, e em uma temporada 2024/25 difícil para o BVB como um todo ele raramente passou de participações curtas. Como a perspectiva não era das mais animadoras e ele via sua participação na Copa do Mundo em casa com os EUA ameaçada, Reyna se despediu do Dortmund no verão passado, após seis anos. O Gladbach colocou na mesa quatro milhões de euros pela transferência, e nos Potros o meio-campista queria finalmente reencontrar seu futebol.

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Pelo menos: ele conseguiu entrar na convocação dos EUA para a Copa do Mundo, participou do torneio em casa e ainda produziu um destaque com seu belo gol de trivela na vitória por 4 a 1 sobre o Paraguai na estreia. Mas a Copa do Mundo também esteve longe de ser realmente boa do ponto de vista de Reyna, assim como o último ano em Gladbach. Os probleminhas musculares continuaram com ele, e ele não conseguiu conquistar um lugar de titular de forma duradoura. Em números, foram apenas um gol e uma assistência em 20 partidas somando todas as competições. Não surpreende muito, portanto, que nos Potros não pareçam estar tão apegados a Reyna.

Giovanni Reyna no Strasbourg? Seria uma transferência interessante

Como informou a Sport Bild em junho, o norte-americano continua sem ter um papel muito importante nos planos do técnico Eugen Polanski. Dessa forma, o Gladbach poderia até estar disposto a liberar Reyna por menos do que os quatro milhões de euros que transferiu ao Dortmund há 12 meses.

Assim, o Strasbourg poderia possivelmente contratar Reyna por uma taxa bem baixa. No clube francês, oitavo colocado da última temporada da Ligue 1, Reyna chegaria a um ataque de boa qualidade técnica ao lado do jogador da seleção paraguaia Julio Enciso, no qual poderia fazer suas qualidades aparecerem. Em Gladbach, ele havia mostrado bons sinais na reta final da última temporada e, se permanecer em forma, Reyna certamente tem potencial para recolocar sua carreira nos trilhos em Strasbourg. Ainda mais em um novo ambiente, em uma nova liga, onde ele não veria, como aconteceu recentemente na Bundesliga, o rótulo ameaçador de ex-supertalento que não consegue corresponder às expectativas sempre associado ao seu nome. Seria uma transferência interessante.