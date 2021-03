Real Madrid é a equipe que mais recebeu pênaltis na história de LaLiga - mas não nesta temporada

Barcelona e Atlético de Madrid completam o pódio historicamente, mas também ficam atrás quando apenas esta temporada do Espanhol é levada em conta

O Real Madrid muitas vezes é acusado de ser beneficiado pela arbitragem por seus rivais, principalmente na Espanha. Mas qual foi a equipe com mais pênaltis marcados a seu favor em toda a história da La Liga?

Para responder a esta pergunta, a Goal preparou um levantamento levando com todos os pênaltis marcados na história de LaLiga, desde sua primeira temporada, disputada em 1928/29.

Segundo dados de Vidal Viñarás, do Centro de Pesquisa, História e Estatística do Futebol Espanhol (Cihefe), revisando o balanço das penalidades a favor e contra ao longo da história do Campeonato Espanhol (até o da 9 de abril de 2019), os times que receberam mais pênaltis são: Real Madrid, FC Barcelona e Atlético de Madrid.

Na liderança da estatística, o clube merengue possui um total de 0,184 pênalti marcado por partida em toda a história de LaLiga. Na segunda posição, logo atrás de seu grande rival, aparece o Barcelona, com 0,176. Já o Atlético de Madrid, líder do Espanhol na atual temporada, completa o pódio e não fica muito atrás da dupla, com 0,171 pênalti por jogo.

A lista dos clubes com mais penalidades a seu favor ainda conta com Valencia e Athletic Club atrás dos três gigantes espanhóis e Zaragoza e Real Betis fechando o top-10.

Confira abaixo a lista completa com as equipes que tiveram mais pênaltis marcados a seu favor na história de LaLiga:

TOTAL DE PÊNALTIS EM LALIGA s Equipe Partidas Pênaltis a favor Gols de pênalti Real Madrid 2899 534 422 Barcelona 2899 510 379 Atlético Madrid 2749 472 336 Valencia 2802 450 342 Athletic Club 2899 419 300 Espanyol 2736 376 275 Sevilla 2545 383 276 Real Sociedad 2435 321 251 Zaragoza 1987 276 205 Real Betis 1905 258 201

*Atualizado em 22 de março de 2021, após a 28ª rodada do Campeonato Espanhol.

Mas nem sempre é assim

Apesar de ser a equipe com mais penalidades a seu favor na história de LaLiga, o Real Madrid não tem tido a mesma sorte nesta temporada, muito pelo contrário.

Nesta edição do Espanhol, até a 28ª rodada, o clube merengue teve apenas dois pênaltis assinalados a seu favor, na lanterna da estatística, ao lado de Elche, Cádiz e Osasuna.

Já o Barcelona, segundo colocado historicamente, também aparece apenas na nona posição, com seis pênaltis marcados - e apenas três deles convertidos. Já o Atlético de Madrid, atual líder de LaLiga, aparece na sétima posição, com sete penalidades em 28 partidas.