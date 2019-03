Real Madrid deve anunciar volta de Zidane ainda nesta segunda

Alguns veículos de imprensa da Espanha e Itália dão como certo o retorno do francês ao comando dos Merengues

Segundo apuração de alguns dos principais veículos de comunicação da Espanha, o Real Madrid estaria próximo de um acordo para o retorno de Zinedine Zidane como treinador da equipe.

Chiringuito, Marca e a Goal espanhola, além do jornal La Stampa, da Itália, dão como certa a apresentação do francês no clube ainda nesta segunda-feira (11).

Confira os números do Real Madrid na temporada atual de La Liga:

De acordo com fontes internas do clube, Florentino Pérez, presidente da agremiação Merengue, tinha como preferência a chegada de Zizou. Outros nomes como o de José Mourinho e Mauricio Pochettino foram especulados, mas não tiiveram interesse significativo do mandatário.

Até o momento o Real é dirigido por Santiago Solari, que assumiu o posto após a demissão de Julen Lopetegui. O clube está na terceira posição de La Liga e foi eliminado na semifinal da Copa do Rei e nas oitavas de final da Champions League.