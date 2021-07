Real Madrid descarta saída de Vinícius Jr. e conta com Ancelotti para fazer brasileiro deslanchar

Clube nega ter oferecido brasileiro ao Manchester United conforme informações; atacante é visto com bons olhos por Florentino Pérez

O Real Madrid não ofereceu Vinícius Júnir ao Manchester United, segundo fontes do clube informam a Goal. A diretoria de futebol conta com o brasileiro que, aliás, conta com a plena admiração de Florentino Pérez. Isso foi transmitido nas últimas horas para o carioca, que tem contrato válido até 2024 e não pensa em sair da Espanha tão cedo.

A notícia surgida na Inglaterra provocou muitos comentários durante o domingo. Até então, Real Madrid e Manchester United estão realizando negociações apenas por Raphael Varane, e não por Vinícius, nem por Donny Van de Beek, outro nome vinculado ao negócio pelo zagueiro campeão do mundo pela França, em 2018.

Nem a diretoria do Real Madrid nem o atacante brasileiro pensam em uma transferência neste momento. Na alta cúpula do clube, há ainda muita confiança em Vinícius, que inclusive está construindo uma nova casa na cidade e deixa claro que está à vontade em Madrid, seja no âmbito profissional quanto pessoal. É por isso que, mesmo quando o PSG bateu à porta, o Real não quis saber de abrir negociações.

Ancelotti, um aliado de Vinícius Jr.

O clube ainda quer Vinícius Júnior, e ele sonha em continuar melhorando e triunfando como jogador do Real, tendo agora Carlo Ancelotti como um importante aliado em sua trajetória. Em suas primeiras reuniões de planejamento no Bernabéu, o italiano elogiou o brasileiro, e acredita que ele pode continuar desenvolvendo o seu grande potencial e indo além dos seis gols e sete assistências que somou na temporada 2020/21.

De férias e sem jogos, Viní é solidário e espera de seu passaporte europeu

O camisa 20 aproveita seu momento de férias a disputa da Copa América, pelo Brasil, na qual atuou por 64 minutos, incluindo a derrota na final para a seleção argentina de Messi no Maracanã. A CBF tentou novamente, no início do mês, convencer o Real Madrid de liberar o Vinícius Jr. para a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio, mas recebeu a resposta negativa.

No seu tempo livre, Vinicius tem aproveitado para desenvolver o Instituto Vini.Jr, projeto solidário que possibilitará uma educação modernizada e com mais recursos em São Gonçalo, a região humilde do Rio de Janeiro onde o jogador cresceu. Ele já investiu milhões na causa, dando continuidade às ajudas mensais que auxiliam uma comunidade muito carente.

O ex Flamengo pretende se reapresentar a Valdebebas, CT do Real Madrid, no dia 30 de julho, e espera já ter em mãos o passaporte espanhol e liberar, assim, um dos lugares reservados para atletas extracomunitários no elenco do Real. Atualmente, além dele, Éder Militão, Rodrygo e Bale ocupam as vagas.