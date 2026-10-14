O Real Madrid venceu a Roma nesta quarta-feira, após uma partida de reviravoltas. Com gols de Marten de Roon e Donyell Malen (2), o empate marcado por Kylian Mbappé nesse intervalo parecia ter pouco valor. Mas, nos 15 minutos finais, o Real marcou três vezes em três escanteios. Assim, a equipe de José Mourinho, que enfrentou seu antigo clube, venceu por 4 a 3.

A Roma faz boa campanha na Itália e manteve o bom momento contra o Real Madrid, que cedeu algumas chances logo no início da partida. O time madrilenho parecia que sairia ileso, até Matías Soulé encontrar De Roon livre. O holandês chutou de pouco fora da área, a bola desviou na perna de um jogador do Real e entrou: 1 a 0.

Minutos depois, Malen quase marcou seu primeiro gol na noite. A finalização parecia passar por baixo de Courtois e entrar, mas o efeito da bola permitiu que o goleiro belga a segurasse a tempo. Pouco depois, o empate veio quase do nada. Mbappé não deu chances a Pierluigi Gollini com um chute que desviou no caminho: 1 a 1.

O ritmo era alto em uma partida muito movimentada, e as ameaças aos gols eram constantes. O Real Madrid deveria ter marcado com Marc Cucurella após meia hora de jogo. Depois de uma boa arrancada, o lateral-esquerdo ficou cara a cara com Gollini, que viu, para seu alívio, a finalização do campeão mundial sair ao lado do gol.

O segundo tempo começou com uma baixa para a Roma: Paulo Dybala deixou o campo com uma lesão muscular, assim como Manu Koné havia feito após apenas 15 minutos de jogo. Rodrigo Mora entrou no lugar do argentino, e o português precisou de menos de cinco minutos para deixar sua marca. Com um passe inteligente, encontrou Malen, que superou Courtois com um chute desviado por Federico Valverde: 2 a 1.

A situação ficou ainda melhor para a Roma. Cerca de cinco minutos depois do segundo gol, Soulé mostrou sua qualidade com um passe em profundidade para Malen, que deslocou Courtois e finalizou. A bandeira subiu inicialmente por impedimento, mas Valverde havia saído tarde demais para deixar o atacante nessa posição: 3 a 1.

O Real Madrid pisou fundo no acelerador e criou várias chances perigosas. Endrick, que esteve muito perto de se transferir para a Roma no verão passado, entrou na área em uma arrancada e foi parado por Gollini no último instante. O substituto de Mile Svilar, que havia se lesionado, defendeu em seguida um chute de Mbappé com as pernas.

Os torcedores no Estádio Olímpico já estavam prontos para comemorar, mas acabariam voltando para casa muito decepcionados. Mais uma vez nesta temporada, Espí foi decisivo ao sair do banco: após um escanteio e uma intervenção pouco convincente de Gollini, empurrou a bola para o gol e fez 3 a 2.

E o Real Madrid também marcou no escanteio seguinte. Arda Güler cobrou na cabeça de Endrick, que havia entrado muito bem e cabeceou sem dar chances a Gollini. Nos minutos finais de uma partida inacreditável, o Real chegou ao 4 a 3, novamente após um escanteio. Justamente o ex-jogador da Roma Antonio Rüdiger mandou a bola para a rede.



