Em um movimento que redesenha o mapa do futebol europeu, Bernd Reichart, CEO da Superliga, deixou de ser apenas um aliado externo do Real Madrid e passou a integrar o coração do clube merengue.

O homem que foi o rosto e a mente por trás do polêmico projeto da Superliga decidiu tirar o manto da revolução europeia para vestir o terno oficial do Real Madrid, em uma negociação administrativa que, em importância, se equipara às maiores transferências do futebol.

O rosto midiático da Superliga na Casa Branca

O jornal espanhol "AS" apurou que Bernd Reichart se juntou oficialmente ao Real Madrid para ocupar um cargo que estava vago havia bastante tempo: diretor de operações comerciais.

O executivo alemão, que foi a figura central do projeto da Superliga, passará a supervisionar as principais pastas econômicas do clube, incluindo a gestão do estádio Santiago Bernabéu e as áreas de patrocínio e marketing, e se reportará diretamente a José Ángel Sánchez, CEO e membro do conselho de administração do clube.

Próximas partidas RMA La Liga 15:00 SEV Assistir

De processar a UEFA a desenvolver os negócios do Madrid

Reichart não era um simples funcionário do projeto da Superliga: foi o rosto midiático e o defensor mais ferrenho da iniciativa ao longo de todas as suas etapas de desenvolvimento, um projeto que conduziu uma batalha judicial histórica encerrada com o reconhecimento pelo tribunal de que a UEFA abusou de sua posição dominante, o que obrigou a um reequilíbrio de forças entre os grandes clubes e a entidade administrativa europeia.

Reichart tem um currículo extenso fora do futebol: ocupou anteriormente o cargo de CEO do gigante de mídia RTL Group e também trabalhou na empresa espanhola Atresmedia, experiência que lhe confere amplo conhecimento em gestão de negócios e na indústria do entretenimento.

Uma mensagem de paz europeia iminente

Segundo o jornal, essa nomeação carrega significados que vão além dos muros do Real Madrid, já que a chegada de uma das figuras mais proeminentes do projeto da Superliga ao clube merengue, dedicando-se ao desenvolvimento de seus negócios comerciais, indica com força que o acordo de paz definitivo do futebol europeu, após o entendimento preliminar alcançado em fevereiro deste ano, está próximo.

Com o arquiteto da rebelião europeia se afastando para servir ao Real Madrid, parece que a página do conflito entre o Madrid e a UEFA foi finalmente virada, dando início a uma nova fase cujo título é parceria, e não confronto.



