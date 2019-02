Real Madrid confirma nova lesão de Llorente, que o afastará por três semanas dos gramados

Substituído na etapa final no duelo contra o Barça, exames diagnosticaram a nova lesão do jogador

Marcos Llorente desfalcará o Real Madrid por três meses após sofrer uma lesão no adutor esquerdo durante o confronto da última quarta-feira (06), contra o Barcelona pelas semifinais da Copa do Rei.

Em comunicado, o time espanhol confirmou a lesão do jogador: "Após os testes realizados hoje com o nosso jogador Marcos Llorente, ele foi diagnosticado com uma lesão de grau dois no seu adutor esquerdo."



(Foto: Getty Images)

O Real Madrid não estipulou o prazo para a recuperação do atleta, porém, dada a semelhança com a lesão anterior, o meio-campista poderá ficar fora dos gramados entre três e seis semanas.

Com a contusão, Llorente não estará disponível para o clássico contra o Atlético de Madrid, no próximo sábado (09), além do primeiro confronto contra o Ajax, pelas oitavas de final da Champions League, em 13 de fevereiro. O jogador também segue como dúvida para a partida de volta contra o Barça, em 27 de fevereiro.