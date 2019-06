Real Madrid com camisa camuflada? Site vaza uniforme todo manchado

Site divulga uniforme que poderá ser usado pelo Real Madrid na próxima temporada

Vazou nas redes sociais a suposta camiseta alternativa do para a temporada de 2019/20. O uniforme repleto de controvérsias ao gostos dos torcedores espanhol gerou a seguinte questão: Será camuflado?

⚠🤯 Crazy Real Madrid 19-20 Pre-Match Shirt Leaked: https://t.co/uPRkYCmIjs — Footy Headlines (@Footy_Headlines) 21 de junio de 2019

Por sua vez, a outra especulação é de que o novo manto será usado somente no aquecimento antes de cada partida. O site Footy Headlines foi o responsável por revelar algumas fotos da camisa desenvolvida pela marca esportiva, Adidas.

Mais artigos abaixo

As cores marrom e preta em formas irregulares chamaram à atenção do público, devido a diferença dos tradicionais uniformes do time merengue, predominante na cor branca.