Real Madrid coloca Kylian Mbappe sob os holofotes! Astro francês viaja a Londres para a cerimônia da Bola de Ouro, enquanto Vinicius Junior e Jude Bellingham não comparecem

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O Real Madrid enviou uma delegação selecionada a Londres para a cerimônia da Bola de Ouro de 2026, com Kylian Mbappe como principal representante do clube. Enquanto o atacante francês viajou à Inglaterra, os astros Vinicius Junior e Jude Bellingham optaram por permanecer na capital espanhola.

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Mbappe assume o protagonismo em Londres

Mbappe desembarcou em Londres em busca da primeira Bola de Ouro de sua carreira. O atacante francês, há muito apontado como futuro vencedor do principal prêmio individual do futebol, foi fotografado chegando com a família e um grupo seleto de representantes do Real Madrid.

O jogador de 25 anos chega à cerimônia após uma atuação sensacional e decisiva contra o Barcelona. Ele marcou os dois gols da vitória por 2 a 1 no clássico disputado no Camp Nou, apenas 24 horas antes de seu voo. Apesar das dificuldades coletivas do Real Madrid na disputa pelo título na temporada passada, Mbappe manteve números individuais de nível mundial: foram 42 gols em 44 partidas na temporada 2025-26. Ele também teve uma Copa do Mundo de 2026 prolífica, terminando como artilheiro do torneio, com 10 gols.





Vinicius Junior e Bellingham permanecem na Espanha

Em uma decisão surpreendente, Vinicius Junior e Jude Bellingham optaram por não embarcar no voo oficial para Londres. Os dois foram fundamentais para os sucessos do Real Madrid nos últimos 18 meses e eram considerados fortes candidatos ao prêmio principal. A decisão de permanecer na Espanha causou surpresa no mundo do futebol, especialmente porque o clube costuma ter uma presença expressiva em eventos desse porte. Assim, os holofotes ficarão divididos entre um grupo menor de jogadores que viajou ao Palladium Theatre.

A delegação oficial do Real Madrid é liderada por Emilio Butragueño, ex-atacante lendário e atual diretor de relações institucionais. Segundo o Diario AS, o grupo inclui Marc Cucurella, indicado ao prêmio masculino, e o jovem talento Yan Diomande, finalista do Troféu Kopa.

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Preparativos finais para a cerimônia

A delegação do Real Madrid chegou a Londres na manhã de segunda-feira em um voo particular, conforme confirmou o El Chiringuito TV. Após a chegada, jogadores e funcionários tinham uma estadia prevista no Marriott Grosvenor Hotel para descansar antes das festividades da noite. O Palladium Theatre receberá a elite do futebol mundial para a 70ª edição da cerimônia, e a expectativa é que Mbappe seja uma das figuras mais disputadas no tapete vermelho ao longo da noite.

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Embora Mbappe seja o principal nome do Real Madrid, a disputa pelo prêmio principal continua extremamente acirrada. O francês deve enfrentar forte concorrência da revelação adolescente do Barcelona, Lamine Yamal, e do capitão da Inglaterra, Harry Kane.