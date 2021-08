Real Madrid cogita negociar Odegaard - e resolveria problema do Arsenal

O clube espanhol ainda não resolveu a situação do norueguês, que causou bom impacto na Premier League

Segundo apurado pela Goal, o Real Madrid está aberto à ideia de negociar o norueguês Martin Odegaard por um preço de 40 milhões de euros e o Arsenal é o principal interessado em contar com os serviços do meio-campista. Especialmente agora, que conseguiu vencer Joe Willock para o Newcastle.

Odegaard chegou ao Real Madrid com apenas 16 anos, em 2015. Cercado de gigantes expectativas, o norueguês foi emprestado para diversos clubes e, mesmo já demonstrando estar em uma boa idade de maturação para entregar o seu melhor, não conseguiu muitas oportunidades com o clube merengue.

O último dos empréstimos de Odegaard, até o presente momento, o levou para o Arsenal, onde provou ser bastante útil na metade final da temporada passada. Em 20 jogos disputados, o norueguês fez dois gols e deu duas assistências – ainda que insuficientes para evitar que, após 25 anos, os londrinos terminassem uma campanha de Premier League sem conseguir vaga para torneios continentais.

Atualmente Odegaard vê sua situação com incertezas. Ele tem vínculo por mais duas temporadas com o Real Madrid, mas não recebeu nenhum tipo de garantias de que está nos planos do técnico Carlo Ancelotti para a campanha 2021/22.

Do outro lado, o Arsenal tem grande interesse em assinar de forma permanente com Odegaard. E o dinheiro da venda de Willock para o Newcastle pode ajudar a concluir esta missão: os Gunners venderam o meio-campista por 25 milhões de libras – quase 30 milhões de euros na conversão atual.