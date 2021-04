Real Madrid x Chelsea: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Real Madrid e Chelsea se enfrentam nesta terça-feira (27), às 16h (de Brasília), no Alfredo Di Stéfano, pelo jogo de ida da semifinal da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo na TNT, na TV fechada, no Facebook da TNT Sports, na internet, e no Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Em meio à polêmica da criação da Superliga Europeia, Real Madrid e Chelsea se enfrentam pelo jogo de ida das semifinais da Champions League.

Questionado sobre uma possível punição por parte da UEFA, o técnico Zinedine Zidane rebateu o assunto e afirmou que o Real Madrid não corre riscos de ficar de fora da competição.

"É um absurdo pensar que não iremos estar na Champions no próximo ano. Relativamente a isso está tudo dito. Fala-se muito desse assunto, mas estamos focados no jogo de amanhã. Quanto àquilo que não podemos controlar, sabemos que é motivo de conversa. Nós queremos ver o Real Madrid na próxima Champions", apontou.

Para o confronto, Zidane poderá contar com o retorno de Eden Hazard, enquanto Vinicius Jr. pode substituir Rodrygo.

Já o Chelsea deve manter Jorginho e N'Golo Kante, já que Kovacic segue fora.

