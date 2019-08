Real Madrid cheio de dúvidas antes do Espanhol: de esquema defensivo a quatro atacantes

Zidane estaria "perdido" no comando do Real segundo site espanhol Marca; veículo aponta erro do técnico na mudança na tática do Real contra a Roma

Zidane ofereceu dois rostos ao ataque do durante o amistoso de pré-temporada diante da . Na busca pela vitória, o treinador decidiu “deixar de lado” o esquema defensivo e colocou em campo Hazard, Benzema, Vinícius e Jovic no setor ofensivo.

O Real Madrid encerra a pré-temporada com muitas dúvidas, em especial, no sistema tático do time, muito por conta dos problemas defensivos do elenco, um dos mais explorados pelo treinador até então, de acordo com um artido do Marca. Durante o empate contra a Roma, em 2 a 2, a conta do Real sobe para 18 gols sofridos em sete amistosos disputados. O Real venceu em apenas duas ocasiões.

Zidane surpreendeu aos torcedores espanhóis ao escolher entrar em campo com cinco jogadores no sistema defensivo no duelo contra o Red Bull Salzburg. E, diante da Roma, o treinador repetiu a escalação tendo como novidade Nacho no lugar de Sergio Ramos, ao lado de Varane e Militão no centro da retaguarda do clube. A outra mudança foi Valverde no meio de campo no lugar de Kroos. Apesar da tentativa, a “fórmula” não funcionou e aumentou as dúvidas a respeito do Real no início desta temporada.

Mesmo com as atenções focadas na defesa, o Real Madrid concedeu boas chances para a Roma balançar as redes. Antes do gol de Marcelo aos 16 minutos do primeiro tempo, a equipe italiana já tinha assustado os espanhóis com ao menos três chances claras para abrir o placar. O Real, novamente, chegou a ficar à frente no jogo mas cedeu o empate à Roma um minuto após Casemiro marcar o segundo e último gol dos blancos no jogo.

Na etapa final, Zidane decidiu mudar radicalmente o sistema do time. O técnico colocou em campo quatro atacantes e avançou a equipe. De sete atletas defensivos, Zidane passou a jogar com Hazard, Vinícius, Jovic e Benzema juntos, no ataque.

A mudança chegou a ser tão radical quanto estranha e pouco interferiu na partida, uma vez que o Real não sofreu gols e muito menos marcou.