Real Madrid: cartões vermelhos atestam desequilíbrio emocional na crise

Nas últimas seis partidas disputadas, os merengues tiveram quatro atletas expulsos

O Real Madrid vive o seu pior momento em muito tempo, e além dos péssimos resultados o clima dentro do vestiário não anda nada bem. O reflexo disso em campo não é apenas nos resultados, como as eliminações na Copa do Rei, para o Barcelona, e Champions League, frente ao Ajax, mostraram: os merengues estão constantemente vendo seus jogadores serem expulsos de campo.

No último domingo (10), Casemiro foi o último a levar um cartão vermelho. Aos 80 minutos, quando o Real já havia garantido a vitória sobre o Valladolid – o placar estava em 3 a 1 e terminaria com goleada por 4 a 1 para os Blancos.

80' Segunda tarjeta amarilla para Casemiro. #RMLiga — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 10 de março de 2019

O zagueiro Nacho Fernández teve que deixar o campo contra o Ajax, na eliminação histórica da equipe na Champions, e também contra o Levante, no triunfo por 2 a 1 pela 25ª rodada da Liga Espanhola. Na derrota para o Girona, Sergio Ramos fez jus à marca de atleta com mais cartões na história do campeonato nacional e desceu mais cedo para os vestiários.

(Foto: Getty Images)

Quatro cartões vermelhos nos últimos seis jogos. Uma marca que demonstra toda a instabilidade emocional madridista. Curiosamente, as únicas duas partidas deste período em eu o time de Solari não teve nenhum atleta expulso foram os dois clássicos para o Barcelona. Duas derrotas.