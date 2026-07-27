Real Madrid cai na armadilha alemã: Leipzig pratica o seu passatempo com a contratação de Diomandé

Há clubes que compram jogadores, outros que desenvolvem os seus talentos nas academias, e há um terceiro tipo que se especializa em lançar a carreira dos melhores jogadores da Europa.

Entre estes últimos, o Leipzig é, sem dúvida, o melhor de todos. O clube, pertencente ao grupo Red Bull, alcança um sucesso notável na sua estratégia de atrair talentos através de transferências pagas seguidas de vendas por milhões de euros. Este sistema dá frutos em grande medida e coloca-o, ao lado do Benfica e do Porto, entre os principais vendedores de jogadores da Europa.

Segundo o jornal "Marca", Diomandé representa o exemplo mais recente, pois, com este jovem extremo, espera-se que o Leipzig bata o seu recorde de vendas, anteriormente registado em nome de Gvardiol, o central que se transferiu para o Manchester City por 90 milhões de euros.

E com o jogador marfinense, o valor do negócio ultrapassará os 120 milhões de euros, o que prova que investir com o objetivo de vender é rentável.

À exceção de Gvardiol, que o Leipzig pagou por 36 milhões de euros ao Dínamo de Zagreb e vendeu depois ao Manchester City, ao fim de duas temporadas, por três vezes esse valor, a lista de jogadores que o Leipzig utilizou para obter enormes aumentos no seu valor de mercado é impressionante. O mesmo se aplica a Benjamin Sesko: o clube alemão contratou-o ao Red Bull Salzburg, uma equipa pertencente ao mesmo grupo proprietário, por 31 milhões de euros, e vendeu-o depois ao Manchester United, ao fim de duas temporadas, por mais de 75 milhões de euros.

Mais um lucro colossal. Uma cópia idêntica do negócio que levou o jogador húngaro Szoboszlai a ser vendido ao Liverpool por 70 milhões de euros.

Os exemplos são incontáveis: Xavi Simons (Tottenham), Christopher Nkunku (Chelsea), Naby Keïta (Liverpool), Timo Werner (Chelsea), Openda (Juventus), Upamecano (Bayern Munique), Konaté (Liverpool), ou até Dani Olmo (Barcelona).

Os alemães compraram o formado na academia de La Masia ao Dínamo de Zagreb por 30 milhões de euros e venderam-no depois ao Barcelona pelo dobro desse valor, depois de aproveitarem todo o seu potencial ao longo de quatro temporadas.

A verdade é que o Real Madrid entrou em negociações com uma equipa que não precisa de vender e que é capaz de pressionar qualquer clube, pois estão habituados aos grandes negócios e têm a capacidade de elevar os preços ao máximo.

Com Diomandé, aperfeiçoaram o seu plano. Compraram-no na temporada passada ao Leganés por 20 milhões de euros. Muitos consideraram esse valor exorbitante, mas os alemães sabiam exatamente o que iria acontecer.

Numa só temporada, o seu valor multiplicar-se-á por seis ou sete vezes. Mais uma história de sucesso da academia do Leipzig, que não para de produzir talentos.