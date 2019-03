Real Madrid busca um novo técnico e já tem lista com quatro favoritos

Outros nomes correm por fora na preferência dos Merengues

Apesar de ter contrato com o Real Madrid até 2021, Santiago Solari já recebeu o aviso de que não será treinador da equipe na próxima temporada e, de acordo com apuração da Goal feita na última quarta-feira (6), o clube estuda a possbilidade de demiti-lo antes do fim da temporada. A elminiação nas oitavas de final da Champions League contra o Ajax, o terceiro lugar em La Liga e a saída nas semifinais da Copa do Rei anteciparam os planos para a campanha 2019/20. O primeiro passo já foi dado, com a busca por um novo técnico.

A saída de Zinedine Zidane após a conquista da terceira Champions consecutiva pegou a diretoria Merengue desprevenida, de modo que não havia nomes relevantes disponíveis no mercado, o que provocou a busca por Julen Lopetegui, que ocupava o cargo na seleção da Espanha. O resultado não poderia ser mais desastroso: após sair da Rússia poucos dias antes do início do Mundial, Lopetegui foi demitido dos Blancos após três meses. Em outra situação de emergência, o clube colocou Solari no cargo. Nenhum dos dois escolhidos obteve sucesso e a temporada foi uma montanha russa, com mais pontos baixos que altos.

A diretoria madrilenha se vê em outro processo de recomeço, agora com quatro nomes definidos como possíveis alvos para comandar a equipe: Massimiliano Allegri, Mauricio Pochettino, Zinedine Zidane e José Mourinho. Até o início da janela de transferências, a prioridade entre um ou outro nome pode ser alterada, porém a situação de momento se encontra da seguinte forma:

MASSIMILIANO ALLEGRI

(Foto: Getty Images)

O Real Madrid sondou o italiano na temporada passada, mas a chegada de Cristiano Ronaldo ao elenco da Juventus renovou as esperanças da conquista da Champions League no clube Bianconero e o comandante da equipe optou por permanecer após negociações intensas. No entanto, a campanha atual da Juve na competição é instável e tudo leva a crer que Allegri pode sair neste ano.

MAURICIO POCHETTINO

(Foto: Getty Images)

O argentino reiterou seu compromisso com o Tottenham logo após a saída de Zidane do Real Madrid. Apesar disso, ele gostaria de ir ao clube do Santiago Bernabéu, mas os londrinos não pretendem facilitar uma eventual saída. A renovação contratual confirmada recentemente também complica a situação. Uma mudança de ares para os madrilenhos, porém, facilitaria a chegada de jogadores dos Spurs que gostam de Pochettino.

ZINEDINE ZIDANE

(Foto: Getty Images)

O nome de Zidane começou a circular nos bastidores do Real na última terça-feira (6) pela noite, depois da eliminação na Champions League. Ele se tornou uma lenda entre os fãs do clube e representa muito ao vestiário merengue. No entanto, fontes consultadas pela Goal consideram improvável um retorno do francês ao time da capital espanhola pelo fato de ele mesmo ter dado como encerrado um projeto que considerava esgotado. Dirigentes da Velha Senhora acreditam que ele seja o sucessor de Allegri.

JOSÉ MOURINHO

(Foto: Getty Images)

Seu nome foi outro que surgiu na última terça entre a diretoria do time de Madri. Parte da mídia local e da torcida demonstraram receptividade positiva com o retorno dele, e o português está livre para voltar ao comando do clube o quanto antes. O que pesa contra, no entanto, é que boa parte dos jogadores, dos veículos de comunicação e dos torcedores não são favoráveis a um regresso de Mourinho. A diretoria sabe que a decisão seria controversa e causaria manifestações contrárias, haja vista sua saída do clube.

Outros nomes como de Jürgen Klopp, Joachim Löw, Roberto Martínez, Clarence Seedorf, Míchel e Guti também foram especulados. Tudo depende do acordo da agremiação para definir quem será o técnico do futuro.