Real Madrid boicota a Federação Espanhola: “Não participaremos de uma competição fraudulenta”

A relação entre o Real Madrid e a Federação Espanhola de Futebol atravessa um dos momentos mais tensos dos últimos anos, depois que o clube madrilenho decidiu efetivamente se retirar de qualquer contato institucional com a federação, diante do que seus dirigentes descrevem como um “sistema de arbitragem injusto e fraudulento”.

De acordo com o jornal espanhol “AS”, o diretor-geral José Ángel Sánchez havia participado de algumas reuniões relacionadas ao lançamento do novo sistema de arbitragem, mas se retirou no último momento, ligando para o presidente da Federação para informá-lo de que o Real Madrid não assinaria o acordo, em uma medida que reflete a gravidade do rompimento entre as duas partes.

A gota d'água ocorreu após o confronto contra o Girona na Liga, quando o desempenho do árbitro Alberola Rojas provocou uma onda de indignação nos bastidores do clube, depois que os dirigentes consideraram suas decisões tendenciosas, especialmente em duas jogadas semelhantes protagonizadas por Kylian Mbappé, que foram tratadas de maneiras diferentes, apesar da clareza das imagens de TV.

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Em Madri, descrevem o que está acontecendo como uma “competição fraudulenta em termos de arbitragem” e afirmam que cada partida lhes dá mais convicção da necessidade de se afastar da Federação, enquanto o sistema de arbitragem não for reformado de raiz.

Diz uma fonte próxima à diretoria: “Não buscamos privilégios, mas sim justiça. O que está acontecendo não tem justificativa e não pode ser ignorado”.

A ruptura ficou claramente evidente durante a partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique, quando Rafael Luzán, principal responsável pelo futebol espanhol, compareceu ao estádio Santiago Bernabéu para acompanhar o presidente da UEFA, Aleksander Čeferin, mas sentou-se distante, na terceira fila da tribuna, em uma cena que reflete a total frieza nas relações entre as duas instituições.

Embora a diretoria do Real Madrid reconheça que a arbitragem não é a única causa por trás do declínio dos resultados da equipe no campeonato, ela a considera o fator mais importante na perda de pontos decisivos e enfatiza que o clube não mudará sua posição a menos que o sistema de arbitragem espanhol passe por uma reforma radical que devolva a confiança e a credibilidade à competição.

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