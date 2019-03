Real Madrid: Blancos desfalcados de Vinícius contra o Valladolid

Blancos terão de lançar a campo time misto no duelo de La Liga deste domingo

A semana definitivamente não é de boas notícias para o Real Madrid: após a eliminação surpreendente na Champions League nas mãos do Ajax, o time da capital tenta buscar uma vitória de recuperação neste domingo (10), diante do Valladolid, em La Liga - com um porém, já que serão muitos desfalques com os quais o técnico Santiago Solari terá de lidar.

Entre eles, o atacante Vinícius Júnior, que sofreu uma ruptura nos ligamentos do tornozelo direito no jogo da última terça-feira e ficará afastado dos gramados por um bom tempo. Da mesma for,a o lateral direito Dani Carvajal também sofreu uma lesão na coxa direita que o deixará parado por cerca de um mês, conforme o próprio clube confirmou. Em seus lugares entram os espanhóis Marco Asensio e Álvaro Odriozola, respectivamente.

Na defesa, o Real terá de repetir a zaga que levou os quatro gols dos holandeses no Bernabéu - Varane e Nacho -, já que Sergio Ramos também está suspenso para a partida de logo mais. Mais à frente, Bale, que poderia pintar entre os titulares, segue afastado por lesão, o que leva a Ceballos integrar o ataque ao lado de Benzema e Asensio.

Com 48 pontos, o time da capital chega para a partida a 15 pontos do líder Barcelona e a oito do Atlético de Madrid, que venceram seus compromissos por esta 27ª rodada.