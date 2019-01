Real Madrid: Benzema se torna o sexto maior artilheiro do clube

O atacante francês chegou a marca de 209 gols com a camisa merengue

O Real Madrid venceu o Girona por 3 a 1 pelas quartas de final da Copa do Rei com gols de Benzema e Llorente, com o atacante francês chegando a importante marca com a camisa merengue: 209 gols e o sexto maior artilheiro da história do clube.

Apesar de Benzema não possuir uma reputação de grande artilheiro, o jogador superou o mexicano Hugo Sánchez após os dois gols marcados nesta quinta-feira (31).

Posição Jogador Gols marcados com o Real Madrid 1 Cristiano Ronaldo 451 2 Raúl 323 3 Di Stéfano 308 4 Santillana 290 5 Puskás 242 6 Karim Benzema 209 7 Hugo Sánchez 208 8 Gento 182 9 Pirri 172 10 Butragueño 171

No topo da tabela está Cristiano Ronaldo. O português, atualmente na Juventus, deixou 451 gols. Abaixo do craque estão Raúl González e Di Stéfano, duas outras lendas do futebol.

Vale destacar que Benzema é o único membro do Real Madrid que aparece no ranking dos dez melhores artilheiros e que permanece ativo como parte da primeira equipe merengue, embora sua distância para chegar ao pódio ainda é considerável, nada menos que 100 gols.