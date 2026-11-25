O Real Madrid emenda a décima vitória consecutiva nesta temporada.
O clube espanhol presidido por Florentino Perez é líder isolado da Champions League com 100% de aproveitamento, com 15 pontos em cinco rodadas graças à vitória de virada por 5 a 1 em casa sobre o PSV Eindhoven.
O PSV saiu na frente com o ex-jogador da Inter Ivan Perisic, de pênalti, mas sucumbiu no segundo tempo aos gols de Valverde, Bellingham, Mbappé (duas vezes) e Vinicius.
A mudança decisiva veio no intervalo, quando o técnico José Mourinho colocou Jude Bellingham no lugar de Aurelien Tchouameni.
O Special One declarou após a partida: “O que eu disse ao time depois do primeiro tempo? O vestiário é como Las Vegas: o que acontece em Las Vegas fica em Las Vegas”.
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“Bellingham mudou o jogo”, prosseguiu Mourinho. “É um líder e o melhor meio-campista do mundo neste momento. Deixá-lo fora do top 10 da Bola de Ouro é um escândalo”.
O próprio jogador da seleção inglesa comentou: “A Bola de Ouro? Não me interessa, quero ganhar tudo com o Real Madrid. Aqui tudo é perfeito, me sinto maravilhosamente bem”.
“Marquei o gol mais bonito da minha carreira, mas não me comparem a Zinedine Zidane. Ele é uma lenda, um dos meus ídolos e é muito melhor do que eu”.
“Qual é o segredo da minha evolução? José Mourinho”, respondeu Bellingham. “Ele realmente mudou tudo no Real Madrid, sempre luta por nós e nós lutamos por ele. O técnico me deu muita confiança. Este é o melhor momento da minha carreira porque jogo melhor e estou muito feliz”.
“Também estou feliz por Vinicius, o gol dele é a melhor notícia da noite. Todos implicam com ele e sempre procuram uma desculpa para massacrá-lo, mas estamos aqui para ajudá-lo”.