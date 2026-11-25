Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

O Real Madrid chega à décima vitória consecutiva nesta temporada.

O clube espanhol presidido por Florentino Perez está isolado na liderança da Champions League, com 100% de aproveitamento, somando 15 pontos em cinco rodadas graças à vitória de virada por 5 a 1 em casa sobre o PSV Eindhoven.

O PSV saiu na frente com um pênalti do ex-jogador da Inter Ivan Perisic, mas desmoronou no segundo tempo diante dos gols de Valverde, Bellingham, Mbappé (duas vezes) e Vinicius.

A virada começou no intervalo, quando o técnico José Mourinho colocou Jude Bellingham no lugar de Aurelien Tchouameni.

Publicidade Publicidade

O Special One declarou após o jogo: "O que eu disse ao time depois do primeiro tempo? O vestiário é como Las Vegas: o que acontece em Las Vegas fica em Las Vegas".

Tópicos relacionados

Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui



"Bellingham mudou o jogo", prosseguiu Mourinho. "Ele é um líder e o melhor meio-campista do mundo neste momento. É um escândalo ele ter ficado fora do top 10 da Bola de Ouro".

O próprio jogador da seleção inglesa comentou: "A Bola de Ouro? Não me interessa, quero ganhar tudo com o Real Madrid. Aqui tudo é perfeito, estou me sentindo muito bem".

Publicidade

"Marquei o gol mais bonito da minha carreira, mas não me comparem a Zinedine Zidane. Ele é uma lenda, um dos meus ídolos, e é muito melhor do que eu".

"Qual é o segredo da minha evolução? José Mourinho", respondeu Bellingham. "Ele realmente mudou tudo no Real Madrid, sempre luta por nós e nós lutamos por ele. O técnico me deu muita confiança. Este é o melhor momento da minha carreira porque estou jogando melhor e estou muito feliz".

Publicidade

"Também estou feliz por Vinicius, o gol dele é a melhor notícia da noite. Todos pegam no pé dele e sempre procuram uma desculpa para massacrá-lo, mas estamos aqui para ajudá-lo".

O Real Madrid se prepara para recompensar Bellingham com um novo contrato. O vínculo, que termina em junho de 2029, será prorrogado por mais três temporadas, até 2032, com um aumento em relação ao salário atual de 10 milhões de euros líquidos por ano.

Publicidade

Contratado do Borussia Dortmund por 127 milhões de euros na janela de transferências do verão de 2023, Bellingham soma até agora 158 jogos pelo Real Madrid, com 53 gols e 38 assistências. Conquistou uma Champions League, uma Copa Intercontinental, uma La Liga, uma Supercopa da Europa e uma Supercopa da Espanha.