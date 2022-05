Real Madrid, Barcelona e Juventus ainda podem ser punidos por projeto da Superliga?

Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, concedeu uma entrevista ao L'Équipe e fala sobre as mudanças de formato que a Liga dos Campeões sofrerá a partir da temporada 2024-25. Além disso, nessa mesma conferência, Ceferin deixa a porta aberta para uma sanção contra Real Madrid, Barcelona e Juventus, os três clubes que continuam a promover a Superliga.

Depois de ter sido estimada pela justiça madrilena a oposição do mais alto órgão do futebol europeu às medidas cautelares reivindicadas pela Superliga, agora a UEFA pode ter rédea solta para sancionar estes clubes. Sobre isso, Ceferin comentou: "A decisão do tribunal de Madrid pode ser apelada. Quando o processo judicial terminar, podemos agir".

Nesse sentido, no jornal francês perguntaram ao presidente da UEFA se ele realmente imaginava uma sanção para esses clubes que ainda estão na Superliga. Ceferín reabriu a porta a essa possibilidade: "Exclusão? Claro que é possível. Mas é o Comité Disciplinar da UEFA, que é independente, quem vai decidir".

Questionado sobre as sanções, Ceferin argumentou o seguinte: "As regras são as mesmas para todos. Eles também reclamam que a UEFA ganha bilhões, enquanto 93,5% da renda vai para os clubes. Como você explica isso? se ninguém está ouvindo? Acredite ou não, mas todos os clubes são tratados da mesma forma, sejam da Eslovênia ou sejam grandes nomes do futebol europeu".

Sobre os paralelos entre o formato da Supeliga e a nova Liga dos Campeões, Ceferin explicou: "Ter mais clubes e mais jogos não é a Superliga. A Superliga é sempre ter os mesmos clubes jogando uns contra os outros", disse.

Por fim, Ceferin também se referiu à sua relação com Nasser Al Khelaiffi, presidente do PSG e também membro do Comité Executivo da UEFA: "Não me ajudou. Ajudou o futebol. Se a Superliga tivesse sido lançada, teria afetado todos, incluindo o PSG. Ele é inteligente e entende isso. Eu o respeito. Ele é louco por futebol. Ele ama o PSG e é um membro valioso do comitê executivo da UEFA."