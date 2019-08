Real Madrid avança por Bruno Fernandes, do Sporting, e pode pagar quase R$ 400 milhões

Clube espanhol está à procura de um meio-campista e vê o jogador do Sporting (POR) como uma alternativa para melhorar o setor. Pogba era o plano A

O faz um movimento relâmpago no mercado da bola. A Goal apurou que o clube tenta a contratação de Bruno Fernandes, meio-campista do , de . Diante da impossível contratação de Paul Pogba, uma vez que o não quer negociá-lo, os espanhóis estão acelerando as conversas para conseguir um dos melhores nomes de Portugal. Os Blancos entraram em contato com o seu agente e quer fechar o acordo o quanto antes.

O primeiro contato foi feito por um emissário autorizado pelo Real Madrid. Ele sondou a possível contratação do atleta. O clube perguntou por Bruno ao Sporting e escutou o pedido de 80 milhões de euros (R$ 367,2 milhões). O montante é elevado, e Zinedine Zidane segue a fim de contratar Pogba, seu objetivo número um. O clube o nome de Bruno como alvo, porque considera prioritário reforçar o meio de campo.

O Manchester United há tempos seguiu a trilha de Bruno. Porém, não pôde fechar a transferência. Também foi feito pelo , por ser um jogador que agrada a Diego Simeone. O chegou a oferecer 60 milhões de euros (R$ 275,4 milhões). No entanto, o valor foi recusado pelo Sporting. Varandas, presidente do clube português, foi taxativo: "Bruno não sai por 60 milhões de euros. Vale muito mais".

A cláusula de rescisão de Bruno Fernandes, que tem contrato até 30 de junho de 2023, é de 100 milhões de euros. Uma cifra alta até para os gigantes europeus. Fontes consultadas pela Goal confirmam que o Real Madrid quer o jogador. Contudo, sempre negociará um preço menor do que o valor estipulado pela multa do contrato do jogador.

Bruno Fernandes é jogador da seleção portuguesa, tem 24 anos, e é um dos meio-campistas mais talentosos da Europa. Ele é a grande estrela do Sporting, que pagou 8,5 milhões à há duas temporadas. Ele foi campeão da Liga das Nações da Europa e da Copa de Portugal pelo Sporting. O atleta é um dos nomes mais cotados no mercado europeu. O Real Madrid se lançou por Bruno e está negociando a transação com o Sporting. Não será fácil, nem barato, mas segundo a Goal apurou, o clube já se reuniu com o seu agente para por a primeira pedra de sua possível contratação.