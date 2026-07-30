O Real Madrid entrou de forma surpreendente na disputa pela contratação do fenômeno ofensivo Carlos Espí, atacante do Levante, em um desdobramento inesperado que pode alterar os rumos do mercado de verão.

Uma reportagem dos jornais "Marca" e "Onda Cero Valencia" revelou que o atacante de 21 anos passou a ser fortemente cobiçado na Europa depois de liderar o Levante na conquista da permanência, graças a uma atuação extraordinária no segundo turno da temporada, em que marcou 11 gols em 25 jogos, todos depois de janeiro, o que levou Luis de la Fuente a incluí-lo em sua lista preliminar para a Copa do Mundo.

Apesar de sua cláusula de rescisão de 25 milhões de euros ter feito com que clubes do Campeonato Inglês e do Italiano se movimentassem para acioná-la, o jogador nascido em Tavernes de la Valldigna prefere permanecer na Espanha, o que explica sua ausência no último amistoso de sua equipe, segundo confirmaram as fontes.

O nome de Espí esteve muito ligado ao Atlético de Madrid, mas a hesitação dos rojiblancos em fechar o negócio abriu as portas para o Villarreal e o Real Madrid, onde o jogador teria garantida a participação na Liga dos Campeões da Europa.

De acordo com os jornalistas Juan Arién e Ramón Álvarez de Mon, o Real Madrid estuda a contratação de Espí para que ele seja substituto de Gonzalo García, que se transferiu ao Fulham para jogar sob o comando de Álvaro Arbeloa, o que também foi confirmado pelo jornal "As".

O Levante, comandado por Íñigo Pérez, precisa de liquidez financeira para concretizar outros negócios, por isso espera-se que a transferência do jovem atacante, considerado um negócio vantajoso sob todos os aspectos, seja resolvida antes do fim desta semana.