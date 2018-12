Real Madrid apresenta decoração especial de seu avião antes do Mundial de Clubes

O Real estreia nas semifinais do Mundial de Clubes na próxima quarta-feira (19), mas já entrou no clima da competição

O Real Madrid desembarca em Abu Dhabi no próximo domingo (16), para disputar o Mundial Interclubes. Mas antes de viajar para tentar o tetracampeonato do time no torneio, a equipe aproveitou para compartilhar nas redes sociais o novo visual do avião que levará a comissão técnica ao torneio.

A aeronave foi coberta por imagens dos jogadores, e os "privilegiados" a estamparem o avião foram Marcelo, Modric, Sergio Ramos, Bale e Benzema, respectivamente.

O Real estreia nas semifinais do Mundial de Clubes na próxima quarta-feira (19) às 14h30 (Brasília), contra o vencedor do confronto Kashima Antlers e Chivas Guadalajara.