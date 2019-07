Real Madrid ainda quer se livrar de mais quatro jogadores, sem contar Bale, Navas e James

Time meregue quer enxugar o elenco a pedido de Zidane, e assim aproveita para diminuir a folha salarial

O vem levando a sério a ideia de reformulação de elenco. Após negociar a saída de alguns jogadores, o time meregue vive a expectativa de conseguir liberar pelo menos mais quatro nomes, além de James Rodríguez, Gareth Bale e Keylor Navas.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste do serviço por um mês grátis!

De acordo com a apuração da Goal , há quatro nomes que certamente devem deixar o Santiago Bernabéu essa temporada: Theo Hernández, que deve fechar com o , Sergio Reguilón, que deve ser emprestado ao , Martin Odegaard e Borja Mayoral podem jogar na na próxima temporada.

Além disso, há as situações de James Rodríguez, que vive a expectativa do reencontro com Carlo Ancelotti no , além de Gareth Bale e Keylor Navas. Tanto o galês quanto o costarriquenho já foram informados que não fazem parte do projeto de Zidane para a próxima temporada. Porém, essas negociações são mais complexas pois envolvem um aporte maior de dinheiro e o clube quer fazer a negociação certa.

O Real quer concluir os negócios com certa rapidez porque viaja para a pré-temporada no Canadá na próxima segunda-feira (08). Atualmente com 34 jogadores no elenco, Zidane quer viajar com a equipe composta por 30 jogadores.

Com as vendas e empréstimos, o Real Madrid quer ganhar até 50 milhões de euros (cerca de R$ 210 milhões) para poder investir em possíveis novos reforços.