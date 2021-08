Real Madrid aguarda resposta do PSG a proposta de R$ 985 milhões por Mbappé; Leonardo quer vender

No início da manhã não havia contestação do clube parisiense, que vazou na França que vai rejeitar a proposta de 160 milhões

O Real Madrid, como a Goal apurou na tarde da última terça-feira, já fez a primeira oferta formal ao PSG para contratar Kylian Mbappé (22 anos) neste verão. No entanto, e apesar de algumas notícias que surgiram na França, não houve resposta oficial da entidade parisiense.

O primeiro valor apresentado pelo Real Madrid é de 160 milhões de euros (R$ 985 milhões), valor considerado muito generoso, considerando que o jogador termina o seu contrato em 2022 e a partir de 1º de janeiro está livre para se comprometer com qualquer equipe, partindo em junho gratuitamente.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O PSG vazou no país francês que não vai aceitar, enquanto o Real Madrid afirma, em privado, que não vai aumentar a quantia.

Al Khelaifi x Leonardo: decisão da venda fica com Emir

A posição do Real Madrid pode muito bem ser uma estratégia, não é à toa que há dinheiro para fazer face a uma proposta maior (nestes meses foram arrecadados cerca de 90 milhões de euros com as saídas de Varane e Odegaard).

Em Madri, sabem que o jogador rejeitou pelo menos seis propostas de renovação, algumas delas em agosto, e o otimismo é maior do que nas semanas anteriores porque se entende que há negociação.

No PSG há uma certa divisão em relação ao assunto, sempre com o Emir Tamim bin Hamad al-Thani encarregado da decisão final, em contato direto com Florentino Pérez. No Parque dos Príncipes, o presidente Nasser Al-Khelaifi é a favor de não vender.

Leonardo, diretor esportivo do PSG, com uma relação muito tensa com seu superior e rompida com Mbappé, defende o contrário para sanar contas e reinvestir parte da receita em algum reforço. A qualquer momento haverá novidades.