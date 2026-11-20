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Em mais um duro golpe para o Manchester United, o clube inglês admitiu que fracassou em manter uma das principais promessas em ascensão da Europa, depois que o jovem astro JJ Gabriel decidiu deixar Old Trafford e se transferir para o Real Madrid, em um negócio que abalou as categorias de base do Manchester United.

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Enquanto a confirmação oficial não chega, de acordo com o jornal espanhol "Mundo Deportivo", JJ Gabriel deve assinar com o Real Madrid para integrar as categorias de base do clube. O jogador inglês de 16 anos, considerado uma das maiores promessas em ascensão do futebol europeu, deixou recentemente o Manchester United, e o Real Madrid superou os outros clubes interessados em levá-lo para Valdebebas.

Na verdade, após a confirmação de sua saída do United, JJ Gabriel visitou o centro de treinamento do Real Madrid, em um movimento que deixou claro que sua transferência para o gigante espanhol se tornou apenas uma questão de tempo e que o clube merengue conseguiu vencer a disputa pelo jovem talento inglês.

Omar Berrada, CEO do Manchester United, explicou em entrevista à "Sky Sports" que o clube fez todo o possível para manter o jogador, mas a decisão de sair falou mais alto do que todas as tentativas.

"Fizemos de tudo, literalmente tudo, para manter JJ Gabriel. Está claro que ele e a família tomaram a decisão de sair, e só nos resta desejar a ele toda a sorte", declarou Berrada.

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Em um tom que misturava muito pesar e orgulho ao mesmo tempo, Berrada acrescentou: "Queremos jogadores que desejem estar aqui e que sintam que fazer parte do Manchester United é uma grande honra".

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O CEO do Manchester United ressaltou: "Não podemos esquecer que JJ é um jogador muito jovem e que recebe grande atenção da mídia. Nossa prioridade máxima é o bem-estar dele".

E completou: "É preciso elogiar a nossa base e os seus treinadores, que contribuíram para o desenvolvimento dele. Continuamos acreditando que o United é o lugar ideal para ele seguir a carreira e crescer".

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Berrada destacou que o Manchester United tem uma longa tradição no desenvolvimento de jovens talentos, como se vê nesta temporada com Shea Lacey e, antes, com Kobbie Mainoo, ressaltando que o clube não hesita em dar oportunidades aos jovens.

"O Manchester United tem uma longa tradição no desenvolvimento de jovens talentos, como vemos nesta temporada com Shea Lacey e, antes, com Mainoo. Não hesitamos em dar oportunidades", afirmou.

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A saída de Gabriel acontece em um momento extremamente delicado para o Manchester United, que vive uma das piores fases na Premier League e tenta reconstruir a equipe sob o comando do novo técnico, Mauricio Pochettino, em meio a especulações sobre grandes mudanças em janeiro.

Já o Real Madrid aplicou mais um golpe nos rivais no mercado de jovens talentos, ao convencer o jogador e a família com seu projeto esportivo e com a oportunidade que ele terá na base de Valdebebas, que revelou muitos grandes astros nos últimos anos.

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A expectativa é de que Gabriel seja um reforço de peso para as categorias de base do Real Madrid, que mantém a política de contratar os melhores jovens talentos da Europa antes que amadureçam e se tornem grandes estrelas no futuro.

No fim das contas, a saída de JJ Gabriel fica como um recado claro para o Manchester United: manter talentos já não é tão fácil quanto no passado, os grandes clubes estão de olho em cada promessa que surge em suas categorias de base, e o clube precisa se esforçar mais para convencer as estrelas do futuro de que o futuro delas está em Old Trafford, e não em qualquer outro lugar.