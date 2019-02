Real Madrid aceita negociar Bale na próxima janela de transferências

Merengues entendem que o galês não está sendo a estrela que esperava após a saída de Cristiano Ronaldo

A permanência de Gareth Bale no Real Madrid ganhou mais um capítulo. De acordo com o jornal AS, o clube merengue perdeu a paciência com o jogador, que não vem tendo boas atuações após a saída de Cristiano Ronaldo, e pode negociá-lo já na próxima janela de transferências.

Ainda segundo a publicação, o clube quer recuperar, ao menos, o valor investido na contratação de Bale junto ao Tottenham, na casa dos 101 milhões de euros (cerca de R$ 425,7 milhões na cotação atual).

Com a saída do galês, o Real Madrid ainda poderia investir em novas assinaturas como, por exemplo, Eden Hazard.