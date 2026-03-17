Real Madrid 3 x 0 Manchester City: Será que a equipe de Guardiola consegue a maior virada da história da Liga dos Campeões no Etihad?

Real Madrid x Manchester City tornou-se, discretamente, um dos confrontos mais marcantes do futebol europeu moderno. O que antes parecia um confronto esporádico entre gigantes agora se assemelha mais a um clássico anual, um enredo da Liga dos Campeões que já esperamos ver a cada temporada.

Cada encontro parece escrever um novo capítulo. Em 2020, Pep Guardiola surpreendeu Zinedine Zidane com ajustes ousados no segundo tempo. Em 2022, veio a remontada no Bernabéu, uma reviravolta tão improvável que até mesmo os modelos de dados mais confiáveis tiveram dificuldade em explicá-la. Em 2023, o Manchester City protagonizou uma goleada histórica. Em 2024, o Real Madrid sobreviveu graças à resiliência, garantindo a classificação nos pênaltis. E em 2025, Kylian Mbappé assumiu o protagonismo e dominou a partida.

Agora, as duas equipes se enfrentam novamente.

Elas já se enfrentaram no início desta temporada na fase de grupos no Bernabéu, onde o Manchester City venceu por 2 a 1 após uma falta custosa de Antonio Rudiger permitir que Erling Haaland marcasse de pênalti. A partida em si foi muito equilibrada, com o City precisando, no final, administrar os minutos finais com cuidado.

No papel, desta vez, o cenário parece diferente. O Real Madrid chegou à partida enfraquecido e sem Mbappé, o que o colocou na posição de azarão. A lógica sugeria que o Manchester City deveria ser o favorito. Sua estrutura, profundidade e esquemas de ataque lhe dão as ferramentas para prejudicar o Madrid.

Mas este confronto raramente seguiu a lógica.

Antes do pontapé inicial em Madri, os números favoreciam o Manchester City: distâncias de chute mais curtas, melhor xG por tentativa e um foco em inundar o terço central para criar sobrecarregamentos e recuos. O Real Madrid respondeu com transições desestruturadas, perigo pela ala esquerda liderado por Vinícius e ameaças de longa distância de jogadores como Arda Güler e Trent Alexander-Arnold. Então vieram os fogos de artifício do hat-trick de Valverde — três finalizações precisas em 22 minutos para uma goleada de 3 a 0. Ao anteciparmos a segunda partida no Etihad Stadium, essas percepções pré-confronto são ainda mais relevantes. O City precisa recuperar o controle das transições, minimizar o caos atrás da sua linha e criar sobrecargas sem falhas. O Madrid? Fechar o time, atacar no contra-ataque — e deixar que um único momento mude tudo.

Como o Real Madrid gera perigo

Para entender melhor o perfil ofensivo do Real Madrid, analisamos primeiro o mapa de chutes e, em seguida, o mapa de xG por zonas.

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Mapa de chutes sem pênaltis do Real Madrid na temporada 2025-26

O mapa de chutes do Real Madrid chama a atenção imediatamente pela sua aparente falta de estrutura. Ao contrário de equipes que dependem de esquemas de ataque rígidos, as tentativas do Madrid estão espalhadas por várias áreas ao redor da grande área. A distribuição está ligeiramente inclinada para o lado esquerdo, o que reflete a influência de jogadores como Vinícius Júnior e Mbappé no início da temporada.

Outra característica evidente é o número de oportunidades de transição. Cerca de trinta por cento dos chutes do Madrid ocorrem em situações de transição, destacando o quão perigosos eles podem ser ao atacar rapidamente após recuperar a bola. Isso é algo que o Manchester City precisará administrar com cuidado. Se o City perder a bola na zona alta ou deixar espaço atrás de sua linha defensiva, o Madrid tem o ritmo e a qualidade individual para punir esses momentos.

Mesmo sem Mbappé e Rodrygo, o Real Madrid ainda conta com jogadores capazes de criar momentos decisivos. Vinicius continua sendo a ameaça mais óbvia, mas outros, como Arda Güler, podem desarmar as defesas com criatividade, enquanto o alcance dos passes de Trent Alexander-Arnold pode ameaçar a linha defensiva alta do City. Além disso, o Real Madrid tem vários jogadores capazes de chutar de longe, o que explica o número de tentativas vindas de fora da área.

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Mapa atual de xG sem pênaltis do Real Madrid para a temporada 2025-26

O mapa de xG acrescenta um contexto importante à distribuição dos chutes. Embora o Real Madrid chute de uma ampla variedade de locais, as chances de maior qualidade ainda surgem do corredor central da área. Isso é consistente com a maioria das equipes de ataque de elite, nas quais as oportunidades mais perigosas ocorrem perto do gol.

No entanto, a ameaça do Real Madrid não se limita a uma única zona. A equipe também gera um xG significativo a partir dos dois meios-espaços ao redor da área, demonstrando como os ataques podem se desenvolver por múltiplas vias, em vez de seguir um único padrão estruturado.

Essa combinação de perigo central e distribuição pelas laterais torna o Real Madrid imprevisível. Mesmo que o Manchester City consiga controlar a posse de bola e a estrutura, o Real Madrid ainda tem as ferramentas para criar momentos decisivos por meio de transições, qualidade individual e finalizações oportunistas.

Em resumo, embora o Manchester City possa entrar na disputa como favorito, o Real Madrid possui ameaça ofensiva suficiente para causar sérios problemas se tiver espaço ou momentos para atacar.

Como o Man City gera ameaças

Depois de analisar o perfil ofensivo do Real Madrid, voltamos nosso foco para o Manchester City. Assim como no caso do Madrid, começamos com o mapa de chutes antes de examinar a distribuição de xG por zonas para entender como o City cria perigo.

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Mapa de chutes sem pênaltis do Manchester City na temporada 2025-26

Em comparação com o Real Madrid, o perfil de remates do Manchester City parece muito mais estruturado. O City realiza menos remates no total, mas a qualidade dessas tentativas é superior, o que se reflete em um xG por remate mais alto e em uma distância média de remate menor.

A maioria das tentativas do City concentra-se no corredor central da área penal. Em vez de depender de chutes de longa distância frequentes, o City tende a circular a posse de bola pacientemente até conseguir criar uma oportunidade de chute em uma área de alto valor. Essa abordagem é consistente com a filosofia ofensiva de Pep Guardiola, que prioriza a criação do melhor chute possível em vez de simplesmente aumentar o volume de chutes.

O mapa também destaca o quão compacta é a estrutura ofensiva do City. Muitas de suas chances vêm de combinações nas zonas centrais de ataque, onde jogadores como Cherki e Semenyo atuam entre as linhas enquanto conectam o jogo com Haaland dentro da área. Esses movimentos ajudam o City a gerar sobrecargas centrais que acabam levando a chutes próximos ao gol.

Outra característica interessante é o número de oportunidades de transição. Cerca de um terço dos chutes do City ocorrem em momentos de transição. A estrutura de pressão alta do City frequentemente permite que eles recuperem a posse perto do gol adversário, criando imediatamente situações de ataque antes que a defesa consiga se reorganizar.

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Mapa atual de xG sem pênaltis do Manchester City para a temporada 2025-26

O mapa de zonas de xG reforça a natureza estruturada do ataque do City. Como esperado, a maioria de seus gols esperados vem das áreas mais perigosas do campo, particularmente das zonas centrais dentro da área de pênalti.

Uma diferença notável em relação ao Real Madrid é o número relativamente baixo de chutes de fora da área. O City é muito mais seletivo em suas tentativas e prefere criar oportunidades mais próximas da baliza, em vez de depender de chutes especulativos de longa distância.

Essas chances centrais geralmente se originam do tipo de jogadas de corte para trás pelas quais o City é conhecido. Ao avançar a bola para as laterais e, em seguida, fazer passes de volta em direção à marca do pênalti ou ao corredor de seis metros, o City cria consistentemente oportunidades de alto valor.

O aspecto da transição também é importante neste confronto. O Manchester City gera uma parcela significativa de suas chances em transições, e o próprio Real Madrid sofre uma proporção considerável de chutes nesses momentos. Se o City conseguir recuperar a bola nas áreas centrais e atacar rapidamente, a estrutura defensiva do Real Madrid pode ficar exposta.

No entanto, se a partida se tornar mais caótica e aberta, o Real Madrid poderá encontrar suas próprias oportunidades na transição. Nesse sentido, o equilíbrio entre os padrões de ataque estruturados do City e a capacidade do Real Madrid de explorar momentos de desorganização pode, em última análise, definir o desenrolar desta eliminatória.