Real já gastou quase R$ 700 milhões em reforços e ainda faltam Hazard e Mendy

Equipe pode alcançar R$ 1.4 bilhão em contratações nessa janela de transferências

O sabe que precisa reformular o elenco para a próxima temporada e, por isso, abriu o cofre para trazer jogadores que agradem as vontades de Zinedine Zidane.

Até o momento foram três os nomes já confirmados. O zagueiro Éder Militão, adquirido junto ao por 50 milhões de euros (cerca de R$ 216 milhões), Rodrygo, do , por 45 milhões de euros (em torno de R$ 195 milhões) e Luka Jovic, que foi adquirido recentemente do Eintracht por 60 milhões de euros (por volta de R$ 260 milhões). Isso tudo alcança a cifra de 155 milhões de euros (aproximadamente R$ 672 milhões) que Florentino Pérez deixou no mercado de transferências.

E esse valor pode aumentar ainda nesse mês. Ferland Mendy, lateral do e Eden Hazard, meia do , são considerados como os próximos alvos dessa janela. Estima-se que Mendy possa custar 50 milhões de euros, enquanto Hazard tenha o valor estipulado em 130 milhões (ao redor de R$ 564 milhões).

Para equilibrar os gastos, alguns jogadores precisariam sair. Keylor Navas e Gareth Bale são os mais cotados a se despedir de Madri e dar retorno financeiro ao clube. Além disso, a política de redução de investimentos nas últimas temporadas fez com que a equipe ganhasse margem maior para gastar atualmente.