Real entra na briga com Barça para contratar sensação da Bundesliga

Além dos dois times espanhóis, o Bayern de Munique também estaria interessado em contratar o jogador, diz site alemão

Atacante do Eintracht Frankfurt, Luka Jovic entrou na mira de dois gigantes do futebol europeu, Real Madrid e Barcelona. Tradicionais rivais espanhóis, ambas equipes travam uma disputa para contratar a jovem revelação de 21 anos.

Em 25 jogos com o time alemão, Jovi marcou 18 gols, feito que o consagrou como a revelação da Bundesliga 2018-19. Porém, o jogador pertence ao Benfica de Portugal e o contrato de empréstimo com o Frankfurt terminará em junho deste ano.



(Foto: Getty Images)

Com isso, Real e Barça trabalham para contratar o atleta. Mas para contar com Jovic no elenco, os times vão precisar desembolsar uma alta quantia. De acordo com o site alemão, Transfermarkt, o valor de compra do jogador ultrapassou os dois milhões de euros (R$8,5 milhões) do início da temporada, para 40 milhões de euros (cerca de R$170 milhões), atualmente.

Após a saída de Cristiano Ronaldo, o Real Madrid procura um atacante para jogar ao lado de Benzema no setor ofensivo do clube. Já o Barcelona almeja reforçar o elenco comandado por Ernesto Valverde.