Real deve ganhar troféu de La Liga no mesmo dia - como o Barça já ganhou

Time merengue pode ser campeão nesta quinta-feira e, caso confirme o título, deve receber o troféu no Estádio Alfredo di Stéfano

O está a uma vitória de conquistar mais um título de La Liga . Caso vença o nesta quinta-feira, no Estádio Alfredo di Stéfano, o time de Zinedine Zidane confirma a conquista do Campeonato Espanhol. E pode receber a taça após a partida.

Como noticiou o jornal espanhol As , a Federação Espanhola de Futebol (RFEF) enviará o troféu de para Valdebebas, onde o Real está mandando seus jogos já que o Santiago Bernabéu passa por reformas .

Caso o título se confirme já nesta rodada, Sergio Ramos será o encarregado de levantar a taça. O capitão do Real Madrid tem sido um jogador fundamental para o time merengue nesta volta do futebol espanhol após a paralisação pela pandemia da Covid-19.

também já recebeu o troféu no mesmo dia que venceu a Liga

Não será algo inédito na se o Real Madrid vencer o título e receber a taça no mesmo dia. Na temporada passada, o Barcelona confirmou o título faltando três rodadas para o fim do campeonato ao vencer o Levante no Camp Nou .

Após o duelo, a conquista foi celebrada no gramado e Leo Messi ergueu o troféu de La Liga diante dos torcedores culés. Entregar o troféu no mesmo dia da conquista tem sido uma prática comum na Espanha desde que Luis Robiales assumiu a presidência da RFEF.

Tal pratica, porém, não é comum em outros países. Na , o só recebeu a taça na última rodada da desta temporada. Já na , o , que já confirmou o título, ainda não levantou a tão sonhada Premier League. A festa acontecerá apenas no último jogo dos Reds no Anfield (no dia 22 de julho).