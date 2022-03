Real Brasília x Santos: onde assistir ao vivo, horário e informações do Brasileirão feminino 2022

O Real Brasília recebe o Santos neste próximo domingo (06), às 15h00 (de Brasília), pela estreia das equipes no Campeonato Brasileiro feminino de 2022. Para esta partida, não haverá transmissão na televisão, mas o canal oficial do Real no Youtube, na internet, transmite o jogo ao vivo. Na GOAL, você acompanha aos principais lances em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Real Brasília x Santos DATA Domingo, 6 de março de 2022 LOCAL Defelê - Brasília, DF HORÁRIO 15h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O jogo entre Real Brasília x Santos não haverá transmissão para o sistema televisivo, apenas na internet, pelo canal oficial das donas da casa, no Youtube. No entanto, na GOAL você acompanha aos principais lances do duelo em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

O Real Brasília chega para o torneio tendo seu último jogo disputado contra outro paulista, o Corinthians, na semifinal da Supercopa feminina do Brasil, na derrota por 2 a 0. No Brasileirão de 2021, as meninas ficaram na décima colocação, com quatro vitórias, seis empates e cinco derrotas, somando 18 pontos ao todo.

No caso do Santos, sua última partida foi contra o rival São Paulo, em jogo válido pela semifinal do Paulistão, na derrota por 4 a 0. No entanto, pelo Campeonato Brasileiro, uma ótima colocação: as Sereias ficaram na quarta posição com 27 pontos, com oito vitórias, três empates e quatro derrotas.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

REAL BRASÍLIA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 0 x 1 Real Brasília Supercopa feminina 4 de fevereiro de 2022 Corinthians 2 x 0 Real Brasília Supercopa feminina 9 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Real Brasília x Santos Brasileirão feminino 6 de março de 2022 15h (de Brasília) São Paulo x Real Brasília Brasileirão feminino 14 de março de 2022 17h30 (de Brasília)

SANTOS

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 0 x 1 São Paulo Paulistão feminino 17 de outubro de 2022 São Paulo 4 x 0 Santos Paulistão feminino 1 de novembro de 2022

Próximas partidas