Como assistir a Real Betis x Rayo Vallecano com uma VPN

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. Escolha um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

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Prévia da partida

La Liga - Rodada 14 28 de nov. de 2026 - 08:00 Estadio de La Cartuja

O Real Betis recebe o Rayo Vallecano por LaLiga no Estádio de La Cartuja, em Sevilha. O time da casa ocupa a quarta posição, enquanto o visitante está em 16º.

O time de Manuel Pellegrini chega em bom momento. Na terça-feira, venceu o Slovan Bratislava por 2 a 0 fora de casa pela Champions League, depois de empatar em 1 a 1 com o Sevilla no El Gran Derbi.

Antony abriu o placar para o Betis no clássico, mas Kike Salas empatou nos acréscimos. O gol sofrido no fim foi um golpe, embora o Betis tenha perdido apenas uma das últimas cinco partidas em todas as competições.

O Rayo Vallecano chega a Sevilha em fase mais difícil. O time de Benat San Jose perdeu por 1 a 0 para o Valencia no último fim de semana, sua segunda derrota consecutiva no campeonato sem marcar gols, após também perder por 1 a 0 para a Real Sociedad.

Antes dessa sequência, o Rayo havia vencido o Celta Vigo por 3 a 0 em casa, mostrando que é capaz de conseguir um resultado convincente. Agora, precisará reencontrar o caminho do gol diante de um Betis que não sofreu gols em duas das últimas cinco partidas.

Betis e Rayo empataram quatro dos últimos cinco confrontos pelo campeonato, o que torna difícil apontar um favorito para esta partida.

Veja tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo.

As opções de TV e transmissão ao vivo para Real Betis x Rayo Vallecano estão listadas abaixo. Quem estiver fora de sua região de origem pode assistir ao vivo usando a ExpressVPN.

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