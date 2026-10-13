La Liga - Rodada 9 17 de out. de 2026 - 12:30 Estadio de La Cartuja

Real Betis e Barcelona se enfrentam em 17 de outubro de 2026, às 12h30 EST e às 16h30 GMT.

Campeão da LaLiga em grande fase enfrenta desafio difícil contra o Betis

O Barcelona manteve seu início de temporada perfeito com uma vitória tranquila por 3 a 0 sobre o Getafe. Os gols foram marcados por Anthony Gordon, o primeiro dele na LaLiga, Gabriel Jesus e Jules Kounde. A equipe de Hansi Flick está em grande fase, com oito vitórias em oito jogos e cinco pontos de vantagem sobre o Atleti, seu perseguidor mais próximo. O time também mostrou a força de seu elenco na ausência do capitão Raphinha, lesionado e seu jogador mais produtivo até aqui nesta temporada. O próximo compromisso é fora de casa contra o Real Betis, que segue evoluindo sob o comando do experiente Manuel Pellegrini.

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Outro ponto de interesse

O Betis deu sequência ao bom início de temporada com uma vitória movimentada por 5 a 2 sobre o Osasuna. O experiente meio-campista Isco marcou duas vezes para os donos da casa, que agora somam 19 pontos após oito rodadas, graças à marca expressiva de seis vitórias. O Estadio de La Cartuja certamente estará agitado para receber o campeão. O técnico Pellegrini terá de encontrar uma forma de superar seu retrospecto ruim contra o Barcelona: 29 derrotas em 40 confrontos ao longo da carreira.

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Estatísticas importantes e lesões

Os últimos seis confrontos entre as equipes tiveram gols dos dois lados.

O Betis não vence o Barcelona na LaLiga desde dezembro de 2021.

O goleiro Alvaro Valles, do Betis, faz 4,3 defesas por jogo na LaLiga nesta temporada, a maior média da competição.

Com oito vitórias nos primeiros oito jogos, o Barcelona igualou um recorde do clube estabelecido em 2013-14.

O jovem astro Lamine Yamal, do Barcelona, lidera a LaLiga com cinco assistências. Ele também marcou sete gols.

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