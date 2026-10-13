Real Betis e Barcelona se enfrentam em 17 de outubro de 2026, às 12h30 EST e às 16h30 GMT.
Campeão da LaLiga em grande fase enfrenta desafio difícil contra o Betis
O Barcelona manteve seu início de temporada perfeito com uma vitória tranquila por 3 a 0 sobre o Getafe. Os gols foram marcados por Anthony Gordon, o primeiro dele na LaLiga, Gabriel Jesus e Jules Kounde. A equipe de Hansi Flick está em grande fase, com oito vitórias em oito jogos e cinco pontos de vantagem sobre o Atleti, seu perseguidor mais próximo. O time também mostrou a força de seu elenco na ausência do capitão Raphinha, lesionado e seu jogador mais produtivo até aqui nesta temporada. O próximo compromisso é fora de casa contra o Real Betis, que segue evoluindo sob o comando do experiente Manuel Pellegrini.
Outro ponto de interesse
O Betis deu sequência ao bom início de temporada com uma vitória movimentada por 5 a 2 sobre o Osasuna. O experiente meio-campista Isco marcou duas vezes para os donos da casa, que agora somam 19 pontos após oito rodadas, graças à marca expressiva de seis vitórias. O Estadio de La Cartuja certamente estará agitado para receber o campeão. O técnico Pellegrini terá de encontrar uma forma de superar seu retrospecto ruim contra o Barcelona: 29 derrotas em 40 confrontos ao longo da carreira.
Estatísticas importantes e lesões
- Os últimos seis confrontos entre as equipes tiveram gols dos dois lados.
- O Betis não vence o Barcelona na LaLiga desde dezembro de 2021.
- O goleiro Alvaro Valles, do Betis, faz 4,3 defesas por jogo na LaLiga nesta temporada, a maior média da competição.
- Com oito vitórias nos primeiros oito jogos, o Barcelona igualou um recorde do clube estabelecido em 2013-14.
- O jovem astro Lamine Yamal, do Barcelona, lidera a LaLiga com cinco assistências. Ele também marcou sete gols.
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Técnico
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Momento das equipes
Histórico de confrontos diretos
Confrontos
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|8
|8
|0
|0
|34
|7
|+27
|24
V
V
V
V
V
|2
|8
|6
|1
|1
|18
|8
|+10
|19
V
V
V
V
D
|3
|8
|6
|1
|1
|14
|9
|+5
|19
V
E
V
V
V
|4
|8
|6
|0
|2
|19
|8
|+11
|18
V
D
V
V
D
|5
|8
|4
|2
|2
|13
|12
|+1
|14
E
D
V
V
E
|6
|8
|4
|1
|3
|12
|15
|-3
|13
V
V
D
V
E
|7
|8
|3
|2
|3
|12
|8
|+4
|11
D
E
D
D
V
|8
|8
|2
|4
|2
|12
|11
|+1
|10
D
E
D
E
V
|9
|8
|1
|5
|2
|8
|6
|+2
|8
E
V
E
E
E
|10
|6
|2
|2
|2
|7
|6
|+1
|8
E
E
V
V
D
|11
|8
|2
|2
|4
|13
|13
|0
|8
D
V
V
D
D
|12
|8
|2
|2
|4
|11
|11
|0
|8
E
D
D
V
E
|13
|7
|2
|2
|3
|11
|16
|-5
|8
E
V
D
V
D
|14
|8
|2
|2
|4
|4
|10
|-6
|8
D
V
D
E
E
|15
|8
|2
|2
|4
|13
|23
|-10
|8
E
D
D
V
D
|16
|8
|2
|2
|4
|8
|18
|-10
|8
D
E
D
D
D
|17
|7
|1
|3
|3
|11
|15
|-4
|6
E
D
D
E
V
|18
|8
|1
|3
|4
|11
|17
|-6
|6
E
V
D
E
D
|19
|8
|1
|2
|5
|6
|15
|-9
|5
E
D
V
D
D
|20
|8
|0
|4
|4
|4
|13
|-9
|4
E
D
D
E
E