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Real Betis x Barcelona: tudo o que você precisa saber sobre o jogo de LaLiga

Bétis x Barcelona
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Barcelona
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L. Yamal
A. Gordon

Prévia completa do duelo entre o Real Betis, em boa fase, e o Barcelona, líder de La Liga. Analisamos a tática, as notícias das equipes, o momento de cada uma e muito mais.

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La Liga - Rodada 9
Estadio de La Cartuja

Real Betis e Barcelona se enfrentam em 17 de outubro de 2026, às 12h30 EST e às 16h30 GMT.

Campeão da LaLiga em grande fase enfrenta desafio difícil contra o Betis

O Barcelona manteve seu início de temporada perfeito com uma vitória tranquila por 3 a 0 sobre o Getafe. Os gols foram marcados por Anthony Gordon, o primeiro dele na LaLiga, Gabriel Jesus e Jules Kounde. A equipe de Hansi Flick está em grande fase, com oito vitórias em oito jogos e cinco pontos de vantagem sobre o Atleti, seu perseguidor mais próximo. O time também mostrou a força de seu elenco na ausência do capitão Raphinha, lesionado e seu jogador mais produtivo até aqui nesta temporada. O próximo compromisso é fora de casa contra o Real Betis, que segue evoluindo sob o comando do experiente Manuel Pellegrini.

FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Outro ponto de interesse

O Betis deu sequência ao bom início de temporada com uma vitória movimentada por 5 a 2 sobre o Osasuna. O experiente meio-campista Isco marcou duas vezes para os donos da casa, que agora somam 19 pontos após oito rodadas, graças à marca expressiva de seis vitórias. O Estadio de La Cartuja certamente estará agitado para receber o campeão. O técnico Pellegrini terá de encontrar uma forma de superar seu retrospecto ruim contra o Barcelona: 29 derrotas em 40 confrontos ao longo da carreira.

Real Betis Balompie v CA Osasuna - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Estatísticas importantes e lesões

  • Os últimos seis confrontos entre as equipes tiveram gols dos dois lados.
  • O Betis não vence o Barcelona na LaLiga desde dezembro de 2021.
  • O goleiro Alvaro Valles, do Betis, faz 4,3 defesas por jogo na LaLiga nesta temporada, a maior média da competição.
  • Com oito vitórias nos primeiros oito jogos, o Barcelona igualou um recorde do clube estabelecido em 2013-14.
  • O jovem astro Lamine Yamal, do Barcelona, lidera a LaLiga com cinco assistências. Ele também marcou sete gols.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Bétis x Barcelona

Técnico

  • M. Pellegrini

Momento das equipes

BET

BET - Sequência

LIL
V2-3
VIL
V1-2
GET
V1-0
COR
E1-1
OSA
V5-2
Gol marcado (sofrido)
12/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
BAR

BAR - Sequência

FEY
V5-1
LEV
V2-4
SAN
V7-2
SEV
V1-3
GET
V3-0
Gol marcado (sofrido)
22/6
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Histórico de confrontos diretos

Confrontos

BétisEmpateBarcelona
0
2
3
La Liga
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Bétis badge
Bétis
BET
1
FJ
La Liga
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Bétis
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3
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Barcelona
BAR
5
FJ
La Liga
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Barcelona
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1
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Bétis
BET
1
FJ
Copa do Rei
Barcelona badge
Barcelona
BAR
5
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Bétis
BET
1
FJ
La Liga
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Bétis
BET
2
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Barcelona
BAR
2
FJ
8Gols marcados16
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram5/5

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
8800347+2724
V
V
V
V
V
2
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
8611188+1019
V
V
V
V
D
3
BétisBétisBET
8611149+519
V
E
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
8602198+1118
V
D
V
V
D
5
SevillaSevillaSEV
84221312+114
E
D
V
V
E
6
Real SociedadReal SociedadRSO
84131215-313
V
V
D
V
E
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
8323128+411
D
E
D
D
V
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
82421211+110
D
E
D
E
V
9
Celta de VigoCelta de VigoCEL
815286+28
E
V
E
E
E
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
E
E
V
V
D
11
VillarrealVillarrealVIL
8224131308
D
V
V
D
D
12
EspanyolEspanyolESP
8224111108
E
D
D
V
E
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
E
V
D
V
D
14
GetafeGetafeGET
8224410-68
D
V
D
E
E
15
Racing SantanderRacing SantanderSAN
82241323-108
E
D
D
V
D
16
OsasunaOsasunaOSA
8224818-108
D
E
D
D
D
17
LevanteLevanteLEV
71331115-46
E
D
D
E
V
18
ElcheElcheELC
81341117-66
E
V
D
E
D
19
ValenciaValenciaVAL
8125615-95
E
D
V
D
D
20
MalagaMalagaMAL
8044413-94
E
D
D
E
E
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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