Real Ariquemes-RO x Portuguesa ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copinha

Times entram em campo nesta segunda (9), pela terceira rodada do grupo 1; veja como acompanhar na internet

Em busca da classificação, o Real Ariquemes e Portuguesa se enfrentam no início da tarde desta segunda-feira (9), em Penápolis, às 10h45 (de Brasília), pela terceira rodada do grupo 1 da Copinha 2023. A partida terá transmissão ao vivo da FPF TV, na internet.

Real Ariquemes e Portuguesa estão empatadas, ambas com três pontos, na tabela de classificação do grupo. A equipe paulista está na frente por ter maior saldo de gols, o que torna a disputa do jogo ainda mais importante.

Escalações

Escalação do provável do Real Ariquemes: Evan, Raphael, Regis, Gabriel e Felipe; Melque, Guilherme, Farinha e Luiz Henrique; Allysson e Luiz Boone.

Escalação do provável da Portuguesa: Ronaldo, Talles, Lucão, Pedro Henrique e Rodrigo; Ramos, Miguel, João Goiano e Denis; Pedro Torres e Itapira.

Desfalques

Real Ariquemes

Sem desfalques confirmados.

Portuguesa

Sem desfalques confirmados.

Melhor participação na Copa São Paulo

As melhore participações da Portuguesa na Copinha foram em 1991 e 2002, edições em que o time sagrou-se campeão.

Classificação do Grupo

POS. TIME P V E D SG 1º Tanabi 6 2 0 0 3 2º Portuguesa 3 1 0 1 1 3º Real Ariquemes 3 1 0 1 0 4º Náutico 0 0 0 2 -4

Quando é?