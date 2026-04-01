Reações de indignação ao comportamento dos torcedores durante o jogo Espanha x Egito: "Desrespeitoso e inaceitável"

Na noite de terça-feira, a Espanha disputou um amistoso contra o Egito (0 a 0). Durante a partida, a torcida mostrou seu pior lado, o que gerou várias reações de indignação no mundo do futebol.

Vídeos mostram torcedores espanhóis gritando em voz alta “Musulmán el que bote”, o que pode ser traduzido livremente como: “Quem não pular é muçulmano”. Isso foi confirmado por vários jogadores.

Foi assim que Lamine Yamal reagiu na quarta-feira, via Instagram, ao incidente. Ele afirmou estar muito chocado, sobretudo porque ele próprio também é muçulmano. Ele classificou o comportamento como “desrespeitoso e inaceitável”.

“Ontem, ouviu-se no estádio o canto ‘quem não pular é muçulmano’. Sei que era dirigido ao adversário e não pessoalmente a mim, mas, como muçulmano, considero isso desrespeitoso e inaceitável”, começa sua declaração.

“Entendo que nem todos os torcedores são assim, mas para aqueles que cantam esse tipo de coisa: usar uma religião como motivo de zombaria em campo faz de vocês ignorantes e racistas. O futebol serve para ser apreciado e para torcer, não para menosprezar as pessoas por quem elas são ou no que acreditam”, afirmou o craque do FC Barcelona.

Pedri, seu companheiro de equipe no Barcelona e na seleção nacional, também se pronunciou sobre a situação após a partida. “Nós, jogadores, também ficamos chocados com esses gritos”, disse ele. “Não aceitamos nenhuma forma de gritos racistas. Não esperávamos por isso. Todos nós precisamos trabalhar juntos para garantir que isso não aconteça mais nos estádios.”

O técnico da seleção, Luis de la Fuente, não pôde deixar de concordar e também classificou o comportamento como “inaceitável”. “Precisamos identificar essas pessoas violentas e removê-las da sociedade. Quanto mais longe elas estiverem, melhor”, foi seu veredicto.