Reações às manifestações do Flamengo pelo 1º ano da tragédia do Ninho

Há um ano o incêndio que chocou o pais acabou com a vida de dez jovens da base do clube carioca; reações são de homenagens, saudade e revolta

Este sábado (8) está sendo diferente e trás um mistura de sentimentos para todos. Há um ano, um incêndio chocou o país matando dez jovens das categorias de base do , em um alojamento no CT do Ninho do Urubu.

O clube prestou algumas homenagens nas redes sociais, assim como jogadores do atual elenco, como Gabigol, ou atletas que já fizeram parte da história rubro-negra no passado, como Vinícius Jr., do . Além deles, claro, os torcedores e familiares não poderiam deixar de prestar suas homenagens para demonstrar toda saudade e tristeza a que essa data remete.

Antes do início das atividades deste sábado, o elenco e a comissão técnica se reuniram no gramado para prestar um minuto de silêncio em homenagem aos #Nossos10 🙏🏻. #PraSemprePorVocês



📷: Alexandre Vidal / CRF pic.twitter.com/pSbLfNRe3b — Flamengo (@Flamengo) February 8, 2020

“A grandeza do Flamengo está na humanidade da sua torcida”.



AÇÃO. LUTO. MEMÓRIA.

NÓS NÃO ESQUECEMOS.



Arte de @AiraOcrespo #garotosdoninho #naoesquecemos pic.twitter.com/gqFpMFGUyX — Flamengo da Gente (@FlamengodaGente) February 8, 2020

Mas nem todas as reações sobre o caso são boas ou bonitas. Eduardo Bandeira de Mello, ex-presidente do Flamengo, e a atual diretoria do clube estão sendo alvo de críticas sobre o modo que estão tratando o caso e os familiares envolvidos. O ex-mandatário mostrou confiança que será inocentado por não ter conhecimento desse tipo de problemas na época, o que segundo ele, ficava restrito ao setor operacional. Torcedores e familiares estão protestando neste sábado em busca de respeito e justiça.

Um ano após a tragédia no Ninho do Urubu, o clamor é por justiça. O @FlamengodaGente espalhou camisas rubro-negras com os nomes da vítimas em pontos simbólicos do Rio de Janeiro, como a sede na Gávea, o prédio do Ministério Público-RJ, o Maracanã e a 42ª DP, que investiga o caso. pic.twitter.com/OMpxOtnwRp — Sem Firulas (@sem_firulas) February 8, 2020

Repúdio total ao tratamento dado pela Dir. do @Flamengo ao caso dos meninos do #ninhodourubu. Além de não acolher os familiares e não responder à Comissão de #DireitosHumanos da Alerj, não esteve hoje na audiência convocada pela CPI dos Incêndios. A tragédia faz um ano amanhã. pic.twitter.com/CnBVCkJr6k — Renata Souza (@renatasouzario) February 7, 2020

Familiares de vítimas no Ninho do Urubu , são barrados na entrada do CT em dia de homenagens.



Hoje completa 1 ano da fatalidade. pic.twitter.com/REDcyeo8f2 — @coringao1910_noticias (@Coringao1910N) February 8, 2020