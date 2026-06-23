O Real Madrid perdeu uma ação judicial contra a La Liga sobre a validade do acordo “CVC” relativo aos direitos audiovisuais.

O Real Madrid declarou, em comunicado publicado em seu site oficial: “O clube informa que o Tribunal Regional de Madri rejeitou o recurso interposto conjuntamente pelo Real Madrid e pelo Athletic Bilbao contra os acordos aprovados pela Liga Espanhola no que diz respeito ao chamado processo CVC”.

E acrescentou: “O clube respeita integralmente a decisão judicial, mas discorda veementemente de suas conclusões e considera que a sentença não oferece uma resposta satisfatória a questões de extrema importância jurídica, econômica e institucional para o presente e o futuro do futebol profissional espanhol”.

E continuou: “A decisão baseia-se, em essência, na consideração de que a contrapartida financeira prevista em favor da CVC constitui despesas com a comercialização dos direitos audiovisuais, e no entendimento de que a operação não afeta os clubes que decidiram não aderir a ela. Pelo contrário, o Real Madrid insiste que os acordos contestados afetam diretamente o modelo de gestão dos direitos audiovisuais, o sistema econômico da La Liga e os direitos e interesses legítimos de todos os clubes que compõem a competição”.

E continuou: “Nosso clube também considera que um processo cujos efeitos se estenderão por décadas sobre a estrutura econômica e a governança do futebol profissional espanhol exige uma análise extremamente minuciosa de todas as questões jurídicas levantadas e de suas consequências atuais e futuras”.

E acrescentou: “Com base nisso, o clube anuncia que interporá um recurso de cassação perante o Supremo Tribunal, pois considera que há questões de clara importância que justificam a cassação e exigem uma decisão do Supremo Tribunal, bem como a definição de um princípio jurídico sobre os aspectos fundamentais do regime jurídico aplicável à gestão e exploração dos direitos audiovisuais do futebol profissional”.

E concluiu: “O Real Madrid continuará defendendo, em todas as instâncias competentes, os princípios da legalidade, da transparência, da segurança jurídica e da proteção dos direitos e interesses de seus associados e de todas as clubes que compõem o futebol profissional espanhol”.